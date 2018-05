Stippvisite im Krankenhaus

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Bei einer Stippvisite im Strausberger Teil des Krankenhauses Märkisch-Oderland überzeugte sich Gesundheitsministerin Diana Golze (Linke) am Mittwochnachmittag vom Fortgang der Bauarbeiten an der neuen Rettungsstelle.

Bundesweit sollen nach Reformplänen 36 Prozent der Rettungsstellen an Krankenhäusern geschlossen werden. Für die Strausberger trifft das definitiv nicht zu. Das stellte Gesundheitsministerin Diana Golze (Die Linke) bei einer Stippvisite in der Strausberger Klinik klar. Denn sie besichtigte auf einem Rundgang die Baustelle der neuen Rettungsstelle und Intensivstation. Mit fast zehn Millionen Euro fördert das Land mit maßgeblichem Anteil des Bundes den Neubau des Eingangsbereichs mit Cafeteria, der neuen Rettungsstelle und darüber der Intensivstation. Der Referatsleiter für Krankenhäuser, Michael Zaske, bestätigte: „Die Zukunft der Strausberger Rettungsstelle steht keinesfalls zur Disposition. Ganz im Gegenteil, sie ist hier unverzichtbar .“

Krankenhaus-Geschäftsführerin Angela Krug und der Chefarzt der Unfallchirurgie Dr. Steffen König führten die Ministerin, den Landtagsabgeordneten Marco Büchel (Die Linke) und den Landratsbeigeordneten Friedemann Hanke (CDU) durch den Rohbau, in dem der Innenausbau auf vollen Touren läuft. „Von außen ist vielleicht kaum ein Baufortschritt zu erkennen, aber man staunt, wie viel hier schon geschafft wurde“, sagte König. Über der Rettungsstelle wird künftig die Intensivmedizin ihre Zimmer haben, ebenso die Beatmungspatienten. Beides ist derzeit räumlich weit von der Rettungsstelle entfernt. Und während die Trockenbauer der Berliner LG-Bau die Rahmen für Rigipsplatten verschrauben, zeigt Angela Krug nach hinten: „Dort werden wir einen Übergang zum OP-Bereich haben, da gibt es dann auch kurze Wege zur Intensivstation.“ Von der neuen Rettungstelle gibt es dann einen Übergang zur Alten, in die die Endoskopie und Funktionsdiagnostik einziehen werden. „Wenn in der Notfallaufnahme schnelle Befunde gebraucht werden, gibt es da keine Zeitverluste.“ Die nächsten Bauabschnitte sind damit schon geplant. Aber. „Das wird bei laufendem Betrieb geschehen müssen, wieder eine harte Belastungsprobe für alle Mitarbeiter“, blickt Angela Krug voraus.

Die Ministerin teilte mit, dass der Krankenhausstrukturfonds des Landes im Nachtragshaushalt aufgestockt würde, besonders für Vernetzung und Digitalisierung.