Jugendfeiern vor dem Start

Strausberg (MOZ) Der Verein Märkische Jugendweihe ist praktisch auf der Zielgeraden. Am Sonnabend richtet er die ersten beiden seiner insgesamt zwölf Jugendfeiern aus. Die ersten vier finden im Kulturhaus Rüdersdorf statt. „Zum Glück hat das geklappt“, sagt Vereinsvorsitzende Doris Domann. Da das Kulturhaus längere Zeit geschlossen war, hatte man sich schon mal nach Alternativen umgeschaut.

Der Verein hält weiter an Bewährtem fest. Doris Domann spricht von 22 thematischen Angeboten für die Jugendstunden, zwischen denen die Teilnehmer wählen konnten. Dabei reichte die Bandbreite von Gesprächsrunden über Exkursionen – darunter zur Gedenkstätte Sachsenhausen und zum Berliner Reichstag – bis hin zu den neuen und besonders stark nachgefragten Themen Selbstverteidigung und Graffiti.

Mit rund 520 Teilnehmern ist die Zahl ähnlich groß wie in den Vorjahren. Für 2019 gebe es bereits rund 50 Anmeldungen, obwohl die Frist noch bis Mitte September laufe, wie sie erklärt. Damit bleibt ihr Verein, der im Vorjahr sein 25-jähriges Bestehen feierte, der mit Abstand größte Ausrichter solcher Feiern in der Region. Vertreten sind nahezu alle Schulen im Altkreis Strausberg und Rüdersdorf. Manche achte Klassen würden zwischendurch mal mit einem anderen Veranstalter zusammenarbeiten. Kämen meist aber wieder zurück, wie in diesem Jahr die Anne-Frank-Oberschule in Strausberg, berichtet Doris Domann. Dass es mit dem Humanistischen Verband und dem Bildungswerk Berlin-Brandenburg, dessen Jugendfeiern gleichfalls am Sonnabend beginnen, in der Region noch andere Anbieter gibt, sieht die Vereinschefin ganz entspannt: „Da kann jeder selbst entscheiden.“

Der Verein mit seinen knapp 30 Mitgliedern und der Jugendgruppe sucht übrigens noch Verstärkung: „Junge Eltern, aber auch ältere Bürger, die sich für diese schöne Aufgabe engagieren wollen.“ Und auch sie ist dabei, so ganz allmählich ihre Nachfolge zu regeln. In zwei Jahren will sie altersbedingt den Vereinsvorsitz in jüngere Hände übergeben und dann deutlich kürzer treten. (dkz)

Auskünfte und Anmeldungen: Tel. 03341 3905690 oder info@maerkische-jugendweihe.de