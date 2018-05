Immer öfter werden Müllsünder entdeckt

Frank-Olav Schröder

Bernau/Eberswalde Das Barnimer Bodenschutzamt kommt Müllsündern immer öfter auf die Spur. Nun konnten die Mitarbeiter einen Müllsünder überführen, der seinen Unrat in der Nähe einer alten Kiesgrube in Niederfinow abgeladen hatte. Seit rund einem Jahr sind im Barnim verstärkt wilde Müllablagerungen entdeckt worden. Oftmals wurden Reste von Bau- und Abrissmaterial am Straßenrand gefunden. Unbekannte hatten sie dort kurzerhand abgekippt. Bekannt wurden derartige Vorfälle auch am Berliner Rand.

„Wir dürfen uns bei aufmerksamen Spaziergängern bedanken, die uns gemeldet haben, dass große Mengen Müll im Wald liegen“, erläutert Joachim Hoffmann, Leiter des Bodenschutzamtes, den aktuellen Fall. Mitarbeiter seines Amtes seien daraufhin raus gefahren, um den Müll auf brauchbare Hinweise zu untersuchen.

Neben Medikamenten und alten Textilien fanden sie auch einen Kofferanhänger mit einen Adresse. „Diese hat uns auf die richtige Spur gebracht und zu einem Grundstück nach Britz geführt“, erklärt Hoffmann weiter. Der Eigentümer habe, nachdem man ihn mit dem Vergehen konfrontiert habe, sein Fehlverhalten sehr schnell zugegeben.

Nun läuft gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitsverfahren. Am Ende, davon geht die Kreisverwaltung aus, wird er ein Bußgeld im dreistelligen Bereich zahlen müssen. Seinen Müll, immerhin rund sieben Kubikmeter, musste der Mann selbst wieder einsammeln und ordnungsgemäß und mit Nachweis entsorgen. „Ansonsten wäre das Bußgeld wohl noch höher ausgefallen, denn die Entsorgung entlang einer Böschung wäre für uns nur schwierig zu realisieren gewesen und zudem sehr teuer“, sagt der Amtsleiter.

Der Müllsünder ist übrigens nicht der erste, dem das Barnimer Bodenschutzamt auf die Schliche gekommen ist. Die extra eingerichtete Müllstreife fand auch bei verschiedenen Ablagerungen im Niederbarnim Spuren, die auf die Verursacher hinweisen und die derzeit von Polizei und Staatsanwaltschaft ausgewertet werden.

Im vergangenen Jahr waren nach Angaben der Kreisverwaltung mehr als 600 Meldungen illegaler Müllablagerungen eingegangen. Insgesamt kamen so knapp 600 Tonnen Unrat zusammen. Im gleichen Zeitraum wurden 22 Fälle aufgeklärt. Bei der Beseitigung der wilden Müllablagerungen entstehen dem Landkreis erhebliche Kosten. Knapp 200 000 waren es 2017.

Hinweise zu illegalen Müllablagerungen nimmt das Bodenschutzamt unter der Telefonnummer 03334 2141506 entgegen.