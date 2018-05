Sicherheitskonzept gefordert

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Eine zusätzliche Stelle fürs Ordnungsamt wurde bereits bewilligt. Jetzt soll ein kommunales Sicherheitskonzept folgen. Mehrheitlich hat das Parlament die Verwaltung beauftragt, ein entsprechendes Papier möglichst bis Oktober zu erarbeiten. Der Beschluss geht auf einen Antrag von SPD und Linken zurück.

Brandserie im Brandenburgischen Viertel, immer wieder Kellereinbrüche, herumlungernde junge Männer, Alkohol – eine Szenerie, die nicht unbedingt das Sicherheitsgefühl der Eberswalder stärkt. Jens Starigk, Leiter der Polizeiinspektion Barnim, und Landrat Bodo Ihrke räumten auf der jüngsten Sicherheitskonferenz des Kreises selbst ein, dass die Schere zwischen objektiver Kriminalitätsentwicklung mit rückläufigen Fallzahlen und subjektivem Sicherheitsempfinden offenbar immer weiter auseinanderginge. Genau diesem Trend wollen die Abgeordneten begegnen. Das Parlament beschloss auf der jüngsten Sitzung ein Fünf-Punkte-Programm, das auf ein „übergreifendes Gesamtkonzept als kommunale Kriminalitätsprävention“ und dessen Umsetzung zielt.

In einem ersten Schritt soll die Verwaltung bis Ende Mai bereits bestehende und geplante Maßnahmen sowie Aktionspläne zum Thema Sicherheit und Prävention darstellen sowie bewerten. Die Antragsteller, SPD- und Linken-Fraktion, regen insbesondere eine mögliche Kooperationsvereinbarung zwischen Polizei und Stadt an und bitten um Prüfung der Option einer Kommunalen Arbeitsgemeinschaft (KAG) für Kommunalsicherheit, also einer Zusammenarbeit Eberswaldes mit anderen Gemeinden und Ämtern. Ein Konzept für Sicherheit und Ordnung, so heißt es in der Begründung, berge „enorme kommunalpolitische Chancen“. Durch kommunale Kriminalitätsprävention können Bürgernähe und Transparenz von Politik und Verwaltung „enorm gesteigert werden“.

Die CDU-Fraktion ging sogar noch einen Schritt weiter. Sie schlug vor, in „besonderen Gefährdungsbereichen“ private Wachdienste einzusetzen. Als zusätzliche Streife. Vor allem in den Zeiten, da das Ordnungsamt üblicherweise nicht im Dienst sei, zwischen 17 Uhr und 3 Uhr. Dieser Antrag fiel jedoch schon in den Fachausschüssen durch. Ebenso wie der geänderte Antrag, die Möglichkeit von Kontrollgängen durch Unternehmen prüfen zu lassen, später in der Stadtverordnetenversammlung.

Trotz des unstrittigen Ansatzes, für mehr Ordnung und Sicherheit zu sorgen, selbst der Antrag von SPD und Linken stieß auf Vorbehalte. Da war in der leidenschaftlich geführten Debatte etwa davon die Rede, dass das Gewaltmonopol beim Staat liegt, dass die Polizei für Sicherheit zu sorgen habe und damit die Verantwortung beim Land liege und nicht bei der Gemeinde. Die Antragsteller hielten dagegen: Es handele sich um eine „gesamtgesellschaftliche Aufgabe“, die alle fordere. Carsten Zinn (Unabhängiges Wählerbündnis) wiederum befand: „Wir haben genug Konzepte.“ Statt erneut Papier zu produzieren, sollte die Stadt endlich Maßnahmen durchsetzen. So fordert Dietmar Ortel (CDU) etwa ein Alkoholverbot für den Potsdamer Platz und „erkennbare Präsenz von Polizei und Ordnungsamt im Streifendienst an Brennpunkten“, wie dem Brandenburgischen Viertel. Wie viele Revierpolizisten stehen derzeit überhaupt in dem Quartier zur Verfügung?, wollte Zinn mit Blick auf ständig wechselnde Zahlen verbindlich wissen. Ilona Pischel (Bürgerfraktion Eberswalde) fragte zudem in die Runde: „Und wie sieht es mit der sozialen Sicherheit aus?“

Jens Starigk hat zur personellen Ausstattung während der Sicherheitskonferenz erklärt: Im Bereich Eberswalde seien laut Stellenplan 15 Revierpolizisten im Einsatz. Davon seien aktuell 14 da. Fürs Brandenburgische Viertel stünden zwei Uniformierte zur Verfügung. Allerdings: Bei Engpässen müssten sich die Kollegen untereinander helfen.

In Sachen Ordnungswidrigkeiten regte Ihrke ergänzend ebenfalls ämterübergreifende Kooperationen an. So ließen sich leichter Bereitschaftsdienste nachts oder an den Wochenenden organisieren. Die Frage privater Wachschutzunternehmen als mögliche Ergänzung sei sorgfältig zu prüfen. Fakt ist: Schon jetzt ist im Brandenburgischen Viertel Wachschutz im Einsatz. So hat die städtische Wohnungsgesellschaft WHG nach den jüngsten Kellerbränden Sicherheitsdienste beauftragt.