Teilentschuldung kostet 12 Millionen Euro

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Von

„Große Sprünge können wir uns auch künftig nicht leisten“, sagt Kämmerin Corinna Schubert kurz vor dem Amtsantritt des neuen OB René Wilke (Die Linke). Die geplante Teilentschuldung knüpft das Land an einen üppigen Eigenbetrag der Stadt. Von Überschüssen wird wenig für Investitionen übrig bleiben.

Mit 125,9 Millionen Euro an Kassenkrediten stand die Stadt Ende 2016 im Minus. 40 Prozent davon, rund 50,3 Millionen Euro, will das Land der Kommune nun über einen Zeitraum von fünf Jahren erlassen – jährlich 10 Millionen Euro. Doch die haben ihren Preis: 12 Millionen Euro muss die Stadt innerhalb einer Dekade als Eigenbeitrag selbst zurückzahlen, berichtet Kämmerin Corinna Schubert über die Verhandlungen zur Teilentschuldung. „Dazu wird es eine Konsolidierungsvereinbarung geben, die von den Stadtverordneten bestätigt werden muss“, erklärt sie. In dieser seien die Modalitäten zur Auszahlung und zum Eigenanteil konkret festgeschrieben.

Die Entschuldung könnte 2019 starten. Die Raten sollen erst dann überwiesen werden, „wenn wir nachweisen, dass wir unseren Eigenanteil erbracht haben“. Die Stadt steht also unter Zugzwang, Überschüsse zu erwirtschaften, um den Schuldenberg abzutragen; rund 1,2 Millionen Euro pro Jahr. „Das ist durchaus realistisch“, glaubt Corinna Schubert, zumal im kürzlich beschlossenen Haushalt 2018 erstmals seit 16 Jahren wieder ein Plus steht. Allerdings mache die Rechtsaufsicht Druck, dass die Stadt sämtliche Fehlbeträge bis spätestens 2032 abbaut. „Das verlangt gewaltige Überschüsse von uns. Große Sprünge bei Investitionen können wir uns daher auch künftig nicht leisten.“

Weitere Bedingungen für die Teilentschuldung wie etwa Kooperationsverpflichtungen beim Nahverkehr stünden derzeit nicht zur Debatte. Allerdings sieht Corinna Schubert Verwaltung und Politik in der Verantwortung, viele Aufwendungen erneut gründlich auf den Prüfstand zu stellen – vom Personal bis hin zu Gutachterleistungen.

In diesem Jahr will die Kämmerin erstmals wieder einen Doppelhaushalt aufstellen. Die Planung für 2019/2020 sei angeschoben. Mit der künftigen Rathausspitze will Corinna Schubert so zügig wie möglich in Klausur gehen und den Etat spätestens im Oktober in das Stadtparlament einbringen. „Mit dem Doppelhaushalt verschaffen wir uns etwas Luft, mit der wir den Rückstand bei den Jahresabschlüssen aufholen wollen“, erklärt sie. Sieben neue, befristet angestellte Kollegen – so wie im Stellenplan im Haushalt 2018 vorgesehen – sollen dabei helfen. Denn die Aufgabe sei gewaltig. Anders als in anderen kreisfreien Städten, „haben wir das gesamte Immobilienvermögen im Haushalt; sämtliche Brücken, Straßen, Gebäude, Wege, Plätze.“

In das Thema Rathaussanierung ist unterdessen in den letzten Tagen Bewegung gekommen. 25 Millionen Euro soll das Vorhaben kosten, 9 Millionen stehen bereit – 16 Millionen fehlen. Einen Kredit in der Höhe will das Innenministerium nicht genehmigen. Allerdings hat es nun Gespräche mit dem Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung (MIL) über eine zusätzliche finanzielle Förderung gegeben. Im Hauptausschuss am Mittwochabend berichtete der amtierende OB Martin Wilke von weiteren 7 Millionen Euro, die das MIL in Aussicht gestellt hat, womit die Kreditsumme auf 9 Millionen Euro sinken würde. Das Innenministerium wolle nun noch einmal über eine Genehmigung nachdenken.

Eigentlich sollte die Rathaus-Sanierung bereits 2016 starten. Vieles in dem historischen Gebäude ist marode, in den Büros schimmelt es, der Sitzungssaal für die Stadtverordneten ist seit Januar 2014 aus Sicherheitsgründen gesperrt. Doch nach vier Jahren Vorplanung und einem Architekturwettbewerb 2016 steht die Gesamtfinanzierung noch immer nicht. Die Kämmerin warnt: „Wir bekommen langsam Probleme mit dem Arbeitsschutz. Es muss etwas passieren. Über kurz oder lang müssen die Leute hier raus.“