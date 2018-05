Tierschutzpreis für Verein „Zuhause gesucht“

MOZ

Panketal Der diesjährige Barnimer Tierschutzpreis geht an den Verein „Zuhause gesucht“ aus Panketal. Der Verein vermittelt Tiere in ein neues Zuhause, wenn diese bei ihren ursprünglichen Haltern nicht mehr bleiben können. „Das Konzept des Vereins hat uns überzeugt, wir freuen uns, dass wir solch engagierte Tierschützer im Barnim haben“, erklärt Barnims Sozialdezernentin Silvia Ulonska, die die Auszeichnung im Paul-Wunderlich-Haus vornahm. Amtstierarzt Dr. Volker Mielke bestätigte, dass „die Arbeit des Vereins sehr erfolgreich“ sei.

Für „Zuhause gesucht“ nahm die Vorsitzende Anne Vormum den Preis, der mit 300 Euro sowie einer besonderen Grafik der Eberswalder Künstlerin Gudrun Sailer dotiert ist, entgegen. „Es ist schwierig, für so viele Tiere ein angemessenes Zuhause zu finden. Deshalb freut es uns, dass unsere Arbeit auch öffentlich so wahrgenommen wird“, sagt sie.

Der Verein „Zuhause gesucht“ wurde 2013 in Panketal gegründet und umfasst heute etwa 40 Mitglieder. Diese machen vor allem im Internet auf die Schicksale vieler Tiere aufmerksam und suchen auf diese Weise Pflegestellen oder direkt ein neues Zuhause. „Von so genannten Listen-Hunden über Kaninchen oder Vögel haben wir mit den unterschiedlichsten Tieren zu tun“, weiß Anne Vormum zu berichten. Derzeit habe man es mit zahlreichen trächtigen Katzen zu tun, für deren Nachwuchs bereits jetzt nach einer Bleibe gesucht werde.

Der Verein kümmert sich um die tierärztliche Versorgung der anvertrauten Tiere und betreut diverse Pflegestellen. Bei der Vermittlung an neue Halter stehen die sorgfältige Auswahl und Kontrolle der neuen Tierhalter an oberster Stelle. Diese werden bereits vor, aber nach der Vermittlung der Tiere betreut und beraten. Insgesamt gingen im Barnimer Veterinäramt in diesem Jahr acht Vorschläge für die Vergabe des Tierschutzpreises ein.