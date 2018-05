Eine Woche Eberswalde gratis

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) „Wir müssen noch mal wiederkommen. Wir schaffen einfach gar nicht alles“, sind sich Annette und Reinhard Kleimann schon mal einig. Eberswalde habe so viel zu bieten, dass das Ehepaar aus Bielefeld „total überrascht“ ist. Von der Stadt selbst, aber auch von der Umgebung, wie der Schorfheide. Die Kleimanns haben eine Woche Eberswalde gewonnen.

Genau genommen hatte Nichte Friederike Häusler gewonnen. Bei der Rückkehrer- und Pendlerbörse zwischen den Jahren war sie die Glückliche, die sich über die Prämie, sieben Tage Probewohnen in der Barnimer Kreisstadt, freuen durfte. Doch inzwischen wohnt die 23-jährige Studentin der HNE selbst in Eberswalde. Also schenkte sie die Woche Onkel und Tante.

Das Probewohnen sei eine Idee aus dem „Wohnforum“, erklärte Philip Pozdorecz, kommissarischer Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung im Rathaus, am Mittwoch bei einer kurzen Stippvisite in der Steinstraße 14, wo das Ehepaar Kleimann Logis bezogen hat. Auf diese Weise wolle die Barnimer Kreisstadt auf sich als Wohnstandort aufmerksam machen. Vor allem natürlich bei Berlinern. Weshalb in der Hauptstadt die Werbung bereits auf Hochtouren, soll heißen mittels Großplakaten, läuft.

Für das Probewohnen habe die Stadt zwei weitere Termine reserviert: im Juni und im Oktober. Interessenten dafür können sich bis 13. Mai melden. Unter allen Bewerbungen werden dann die Gäste ausgelost, erläuterte Pozdorecz das Verfahren. Die Wohnung für das Eberswalde-Schnuppern stellt die städtische Wohnungsgesellschaft WHG zur Verfügung: die Gäste-Wohnung im Altstadt-Karree. 2004 an der Steinstraße entstanden, wurde die Zwei-Raum-Herberge mit Vollkomfort-Status gerade frisch renoviert.

Kleimanns sind jedenfalls von der Idee des Probewohnens angetan. Und auch wenn sie bis Sonntag nicht alles schaffen, zum Schiffshebewerk nach Niederfinow wollen sie auf alle Fälle noch. „Ich war im Januar 1991 das erste Mal dort“, erinnert sich Kleimann genau. Schon damals habe ihn die Technik begeistert. Und jetzt entstehe ja noch ein zweiter Fahrstuhl, ist der Bielefelder schon gespannt.(vp)

Bewerbungen bis 13. Mai: www.eberswalde.de/probewohnen