Alle Kitas arbeiten mit Stadtwerken zusammen

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Das ist doch mal eine Erfolgsquote: Sämtliche Kindertagesstätten in Eisenhüttenstadt beteiligen sich in diesem Jahr an der Stromverteilerkasten-Wächter-Aktion der kommunalen Stadtwerke. „Erstmals haben sich wirklich alle zwölf Einrichtungen dafür beworben, die kommunalen, aber auch die von freien und privaten Trägern“, freut sich Sophie Schulz, Mitarbeiterin der Abteilung Kommunikation und Marketing. „Die Patenschaftsverträge werden in Kürze übergeben.“

Doch um was geht es bei der Aktion überhaupt? In Eisenhüttenstadt gibt es 571 Stromverteilerkästen. Die meisten davon sind nicht gerade Schönheiten, kommen unter anderem in tristem Grau daher. Doch 90 dieser Kästen, in denen Sicherungs- und Schaltelemente zur Verteilung von elektrischer Energie untergebracht sind, wurden in den vergangenen Jahren herausgeputzt. Die Stadtwerke haben Graffiti-Künstler engagiert, die die Verteilerkästen gestalten. Die Motive sind oft an das Wohnumfeld angepasst, hier und da sind es aber auch einfach nur Hingucker – so wie die Maus nahe der Fröbelringpassage, die EKO-Silhouette in der Alten Poststraße oder eine Waschanlage an der B 112. Allein in diesem Jahr wurden 16 Verteilerkästen professionell besprüht.

In der Vergangenheit aber kam es vor, dass die Kunstwerke einfach wieder zerstört wurden. Und ist erst einmal der Anfang gemacht, kommen immer mehr Schmierereien hinzu. Um das zu vermeiden wurden Patenschaften eingeführt. Die Aufgabe der Kinder ist es, die Kästen in regelmäßigen Abständen zu besuchen und unter die Lupe zu nehmen. Sollten sie beschädigt sein, wird eine Meldung an die Stadtwerke gemacht. Offensichtlich funktioniert das und zeigt vor allem Wirkung. „Wir machen das jetzt das vierte Jahr in Folge. Und seitdem ist nur eine Beschädigung gemeldet worden“, berichtet Sophie Schulz. Jede Einrichtung ist für vier bis sechs Verteilerkästen zuständig. Für die Kita-Kinder zahlt sich das Wächter-Projekt auch aus: Sie bekommen von den Stadtwerken eine Geldsumme überreicht und ein Überraschungspaket.(ja)