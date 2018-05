Göttinger Flügelzange erfolgreich

Dirk Schaal und Thomas Gunhold

Bernau (MOZ) Acht Mannschaften aus ganz Deutschland waren zum 19. Bundesturnier der Ü-65-Basketballer angereist. Im Endspiel des Turniers setzte sich BG Göttingen gegen Titelverteidiger SV Möhringen durch. Gastgeber Lok Bernau wurde Fünfter.

Der Spaß steht im Vordergrund, betonten fast alle Teilnehmer, doch damit war wohl eher die Zeit zwischen den eigenen Spielen gemeint. Denn auf dem Parkett schenkten sich die Basketball-Oldies nichts. Neben technischen Raffinessen und gekonnten Würfen, wurde auch mit ordentlichem Ehrgeiz gekämpft und geschwitzt.

„Es ist kein offizielles Turnier des deutschen Basketballverbands, deshalb heißt es auch nicht Deutsche Meisterschaft“, erklärte Helmut Keil, der die Sache einst ins Leben rief und bis heute noch betreut. „Der Verband fordert, dass alle Spieler in Vereinen organisiert sind, aber viele wohnen mittlerweile in Orten, wo es gar keine Basketballvereine gibt. Deshalb haben wir unser eigenes Turnier gemacht, das in jedem Jahr woanders stattfindet“, sagte Keil.

Vor dem ersten Turnierspiel gab es großes Hallo in der Erich-Wünsch-Halle. Seit Jahrzehnten kennt sich ein Großteil der Teilnehmer, die aus fast ganz Deutschland angereist waren. Mittendrin empfing Siegfried Danzke noch viele nachträgliche Glückwünsche zu seinem 80. Geburtstag. Doch keinesfalls als Zuschauer war er gekommen. „So richtig will es nicht mehr, aber ein paar Spielminuten möchte ich schon noch machen“, erklärte der Bernauer.

Angefangen hat bei ihm alles 1954 in Halle. Bei einer Schulmeisterschaft musste der Fußballer mal die Bälle tauschen und auf Korbjagd gehen. Irgendwie ist er dabei geblieben und das war auch die richtige Entscheidung. „Während des Abis hatten wir viel Zeit zum Trainieren und so wurden dann auch Vereine auf mich aufmerksam“, erklärte Danzke. 1958 kam er zu Chemie Halle, der Basketball-Hochburg in der DDR. Ein Jahr später hatte er seinen ersten Einsatz im Nationalteam gegen die Sowjetunion. Das bei der Europameisterschaft in Istanbul. Von da an ging es Schlag auf Schlag für ihn. 1960 musste die DDR zum vor-olympischen Turnier nach Bologna, um sich für Olympia in Rom qualifizieren zu können. Im Ausscheidungsspiel unterlag man der BRD. Es folgten Teilnahmen bei den Europameisterschaften in Belgrad (1961) und zwei Jahre später in Worclaw. Im damaligen Karl-Marx-Stadt begann Danzke eine Sportstudium. Sein sportlicher Blick richtete sich auf Olympia 1964 in Tokio. Doch eine politische Entscheidung, die DDR-Basketballer seinen nicht medaillenträchtig genug, machte der Teilnahme letztendlich einen Strich durch die Rechnung. Über 90 Auswahlspiele absolvierte Danzke in den DDR-Farben, bevor Studium und Familie den Vorrang bekamen. „Es war eine tolle Zeit, die ich nie vergessen werde“, erklärte der heute 80-Jährige. Auch weil es finanziell lukrativ war. „Wir bekamen 800 Mark im Monat, das war richtig viel Geld damals und einen Trabbi“, erinnerte er sich lachend. Später kam er beruflich nach Bernau und ist dort dem Basketball bei Lok treu geblieben.

Bescheiden gaben sich die Gastgeber. „Letzter wollen wir nicht werden, aber nach vorn machen wir uns auch keine großen Hoffnungen“, sagte der Bernauer Coach Lothar Hein. Gruppenletzter wurden sie in der Vorrunde, doch danach starteten die Gastgeber ein tolle Aufholjagd und im Spiel gegen die SG Freiburg/Karlsruhe machen sie mit einem Sieg den 5. Platz perfekt. Aber auch Sieger gab es in den Bernauer Farben. Wolfgang Müller wurde als bester Freiwerfer des Turniers geehrt. Fairstes Team wurde TuS Lichterfelde.

Viel Arbeit hatten indes die neun Schiedsrichter auf den beiden Kleinfeldern zu verrichten. Lediglich im Endspiel wurde die ganze Hallenbreite genutzt. „Bei den Senioren wird erfahrungsgemäß viel diskutiert. Darauf sind wir eingestellt, aber es muss dann auch mal Schluss sein“, erklärte Referee Uwe Lehmann.

In Erinnerungen schwelgten beim Bestenturnier in Bernau fast alle Teilnehmer. Hans-Werner Schmid, Trainerlegende bei BG Göttingen und in Bernau selbst aktiv, schwärmte von gemeinsamen Spielzeiten mit Gernot Köhler. „Wir wurden die Flügelzange genannt“, erzählte Schmidt lachend, während er seinen Mitspieler in den Arm nahm. Zusammen machten sie ihrem Namen alle Ehre und räumten in Bernau den Turniersieg im Endspiel gegen den SV Möhrigen ab.

Für Walter Weber vom Titelverteidiger SV Möhrigen war es das erste Turnier in der Altersklasse. „Ich bin nun 65 geworden und spiele genau seit 50 Jahren Basketball“, erklärte der 1,92-Meter-Center. Angefangen hat der gebürtige Österreicher in Wien, bevor es ihn mit 19 Jahren nach Deutschland verschlug. Den Turniersieg hatten er und seine Mannschaftskollegen nicht auf der Prioritätenliste ganz oben stehen, so dürften sie mit der Silbermedaille und vielen schönen Erlebnissen dann doch gut gelaunt die Heimreise antreten.