Unrühmlicher Sieg des Favoriten

Landesklasse-Vertreter Grün-Weiss Ahrensfelde zieht nach einem 6:0-Sieg gegen den Kreisligisten FSV Schorfheide Joachimsthal II hochverdient ins Finale des Fußball-Kreispokals ein und trifft am 19. Mai in Bernau auf den Klassenkonkurenten Fortuna Glienicke.

Obwohl das Endresultat eindeutig ist, hat Grün-Weiss es nicht geschafft, seine Qualität und den großen David-gegen-Goliath-Unterschied unter Beweis zu stellen. Der Wunschkandidat der Joachimsthaler Reserve für das Halbfinale fand nie so richtig seinen Spielfluss, traf dabei auf einen Kreisligisten, der sich mutig gegen ein drohendes Debakel stemmte. „Wir wollten Ahrensfelde haben, weil wir gegen den neuen Pokalsieger ausscheiden wollten“, beantworte Schorfheides Trainer Egbert Gey augenzwinkernd die Frage nach seinen Loshoffnungen.

Kaum waren fünf Minuten vergangen, da musste Heimkeeper Thomas Krüger zum ersten Mal die Kugel aus dem Netz holen. Marc-Nelson Grzyb war nach gutem Anspiel von Maximilian Hecker zur Stelle, um völlig frei einzuschieben.

Doch die Folgezeit offenbarte beim Favoriten Einstellungsdefizite. Konzentrationsmängel beim Anspiel und der Ballannahme wurden zur Tagesordnung. Dazu gesellte sich eine gewisse Ideenlosigkeit. Viele Diagonalanspiele brachten maximal Halbchancen, die zur leichten Beute für Thomas Krüger wurden. Im Gegensatz dazu blieb die Heimelf nicht ohne Möglichkeiten. Jeffrey Temma tauchte zweimal nicht ungefährlich vor dem Ahrensfelder Kasten auf, doch fehlte ihm letztendlich die Qualität im finalen Abschluss. So schleppte sich die faire Partie durch den ersten Durchgang, als wäre die Begegnung lange entschieden und der Torhunger des Favoriten schon gestillt.

Zwar hatte Blenard Colaki das 0:2 nach sehenswertem Solo auf den Füßen, blamierte sich dabei aber bis auf die Knochen. Sein finaler Schuss ein Meter vor dem Tor misslang und gab der Heimabwehr die glückliche Möglichkeit, per Kopf vor dem Einschlagen zu klären (27.).

In der 42. Minute erzielte Ahrensfelde dann doch noch den zweiten Treffer. Torschütze war Maximilian Hecker, der nach vorangegangenem Versuch von Ahrensfeldes Stephan Baum abstaubte.

Die Hoffnung, nach Wiederanpfiff eine interessantere Partie geboten zu bekommen, blieb jedoch auf der Strecke. Mit dem 0:3 durch Blenard Colaki, der ein Laufduell mit Carlo Stanchina für sich entscheiden und frei vollenden konnte, war die Zeit eingeläutet, in der man nur noch auf den Schlusspfiff wartete (60). Joachimsthal baute nun auch konditionell ab und musste sich doch noch drei Treffer gefallen lassen. Beim 0:4 verwertete Mark-Nelson Grzyb einen Querpass von Ahrensfeldes Abwehrchef Alexander Kaatz (79.). Das fünfte Tor erzielte Ahrensfeldes Youngster Mike De Rapper nach sehenswerter Vorarbeit von Steven Knörnschild und beim 0:6 blitzte dann doch noch einmal die Favoritenqualität auf. Erst hämmerte Blenard Colkaki aus 16 Metern die Kugel an die Latte, den zurückspringenden Ball brachte dann Knörnschild per Seitfallzieher im linken Dreiangel unter.

„Es ist offenbar schwer, sich gegen unterklassige Gegner zu motivieren. Für mich ist das Ergebnis zu hoch. Wir haben in keiner Phase richtig überzeugt“, war Ahrensfeldes Trainer Bernd Schönfelder in seiner Analyse schon recht unterkühlt. Sein Trainerkollege Egbert Gey resümierte dann mit einem Lächeln: „Wir wollten so lange mithalten, wie wir können. Ich denke, dass die Jungs es gut gemacht haben.“