Vier Goldränge und weitere Medaillen

Roland Taubert

Schwedt (MOZ) Die jüngsten Nachwuchs-Gewichtheber des Landes trafen sich in der Lausitz-Metrople, um die Besten aus ihren Reihen zu ermitteln. Vom TSV Blau-Weiß Schwedt starteten ein Mädchen und acht Jungen in der Kombination aus athletischen Übungen und speziellen Techniken des Gewichthebens.

In den Altersklassen Kinder D und C waren die jüngsten Athleten versammelt. Mit Kirill Taach (D) und Jaden Unger (C) war der TSV doppelt vertreten. Die beiden jüngsten Oderstadt-Heber zeigten bei ihrem ersten Landeschampionat gute Leistungen. Nachdem die Hocke und der Reißhocke vielleicht noch ein wenig wackelig gelangen, überzeugte das Duo besonders in den athletischen Übungen. Jaden Unger wurde mit der höchsten Gesamtpunktzahl des Jahrganges 2011 Landesmeister, Kirill Taach belegte am Ende Rang 2.

Die Altersklasse Kinder B besetzte Blau-Weiß mit drei Startern. Neben der Athletik wurde von den Hebern die Technikdemonstration des Reißens bewertet. Robby Gute und Diego Genkinger hatten mit der Einteilung in Gewichtsklassen ein wenig Glück und blieben ohne direkte Konkurrenten. Trotzdem mussten sie natürlich in allen Disziplinen Einsatz zeigen und ihre Trainingsergebnisse nachweisen, um am Ende jeweils die Goldmedaille zu erhalten. Jannis Kasiske gelang bei seinen zweiten Landesmeisterschaften erstmals der Sprung aufs Podest – er erkämpfte in der Klasse bis 35 kg Körpergewicht Bronze.

Die einzige Schwedter Heberin war Zarah Wolf (Kinder A). In diesem Altersbereich kamen athletische Disziplinen sowie das Reißen und das Stoßen in die Wertung. Mit den drittbesten Gesamtpunkten aller Starterinnen des Jahrgangs 2007 wurde die Schwedterin in ihrer Gewichtsklasse Meisterin. Bei den gleichaltrigen Jungen erkämpften Lennox Unger (bis 35 kg) und Emil Taach (bis 45 kg) in ihren jeweiligen Gewichtsklassen Silbermedaillen. Niklas Kasiske (bis 35 kg) machte es seinem jüngeren Bruder gleich und freute sich über die Bronzemedaille.

Bei der Meisterschaft in Cottbus zeigten alle Schwedter Gewichtheber einen guten Wettkampf. Nun gilt es, besonders die Technik in den Heberdisziplinen weiter zu verbessern und in der Athletik im Training „am Ball“ zu bleiben. Am 30. Juni gibt es die Kinder- und Jugendsportspiele des Landes als nächste große Herausforderung. (rt)