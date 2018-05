Kreisende Hüften

Tatjana Littig

Kossenblatt (MOZ) Seit 15 Jahren gibt es die Arbeitsgemeinschaft „Orientalischer Tanz Kossenblatt“. Ins Leben gerufen wurde sie von Bettina Schicke-Bertram. Noch heute trainiert die gebürtige Görlitzerin die Tanzgruppe – vor dem nächsten großen Auftritt im Dezember soll die Gruppe wachsen.

„Gewicht hinten, Popo raus, Ausgangsposition“, posaunt Bettina Schicke-Bertram durch den Tanzraum der Alten Schule in Kossenblatt bevor sie sich in die zweite Reihe stellt. Hula-Musik aus einem Walt-Disney-Film durchströmt den Raum. Die Frauen führen ihre Arme synchron nach vorne und bewegen sie dann in Wellenform zum Körper zurück. Die Hüften kreisen, ein Fuß wird nach vorne geschoben, es folgt die Drehung. Das, was hier zu sehen ist, ist eigentlich noch geheim. Es sind die ersten Tanzschritte für einen Auftritt am 8. Dezember im Fürstenwalde. Bellydance-Show nennt sich die Veranstaltung. Dort wollen die Tänzerinnen aus Kossenblatt mit einem sogenannten Bellynesian überzeugen, einer Kombination aus Bauchtanz und polynesischen Rhythmen. „Wir wollen den Südseetraum vertanzen“, erklärt Bettina Schicke-Betrtram lachend. Die Bewegung der Hüften stellt dabei die Wogen des Meeres dar. Mit ihren Händen erzählen die Tänzerinnen Geschichten. Die größte Herausforderung laut Lehrerin: „Die Hüften machen etwas komplett anderes als die Hände.“

Sieben Teilnehmerinnen fasst die Arbeitsgemeinschaft derzeit. Trainiert wird in zwei Gruppen. In der Gruppe „Ayana“ sind drei Jugendliche unter 17 Jahren, vier Tänzerinnen sind Älter und gehören der Gruppe „Elin“ an. Zwei bis drei Teilnehmerinnen mehr je Gruppe wären schön, so Bettina Schicke-Bertram, die über die Gründung einer Frauen-Tanzgruppe nachdenkt.

Vor 22 Jahren entdeckte die heute 51-Jährige in Berlin ihre Liebe zum Bauchtanz – in einem Volkshochschulkurs. Vor 15 Jahren rief sie in Kossenblatt die Arbeitsgemeinschaft Orientalischer Tanz ins Leben. Viele der Teilnehmerinnen heute sind bereits seit vielen Jahren dabei. Es scheint: Wer einmal anfängt, kommt nicht so schnell wieder davon los, so wie bei Luisa Müller aus Werder. Seit 13 Jahren tanzt sie in Kossenblatt. „Hier weiß man, was man hat“, kommentiert die 21-Jährige. Durch die Tanzrichtung bekäme man ein anderes Körpergefühl und auch eine andere Körperhaltung, sagt sie.

Die Teilnehmerinnen üben jährlich neue Choreografien ein, im Schnitt drei bis vier Tänze. Mit diesem Repertoire werden Auftritte in der Region bestritten. Waren die Jugendlichen und Frauen anfangs vor allem auf Seniorenfeiern, Dorffesten und Geburtstagen dabei, so sind es in den vergangenen Jahren zunehmend Veranstaltungen vor Fachpublikum geworden, in Eisenhüttenstadt bei der Tanzwoche im Orientexpress und bei der Bellydance-Show in Fürstenwalde. Erklärtes Ziel: Die anderen Teilnehmer zu überraschen. Um Konkurrenz gehe es dabei nicht, es seien keine Wettbewerbe, betont die Tanzlehrerin.

Warum sie seit sechs Jahren mitmacht? Saskia Krampitz muss nicht lange nachdenken. „Orientalischen Tanz macht nicht jeder. Es ist was anderes und fühlt sich besonders an“, erzählt sie. „Außerdem sind die Musik und die Kostüme toll“, schiebt sie hinterher. Die anderen Teilnehmerinnen nicken. Auf die Kostüme und Ac­ces­soires legt Bettina Schicke-Bertram großen Wert. Sie sind authentisch und kommen auch mal aus Kairo oder Indien.

Die Jugendlichen trainieren donnerstags von 16.30 bis 18 Uhr und die Erwachsenen von 18 bis 19.30 Uhr im Tanzraum in der Alten Schule in Kossenblatt. Anmeldung zum Schnuppertanzen unter Telefon 0173 6121277.