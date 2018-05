Uwe Stemmler

Fürstenwalde (MOZ) Eine Gedenkveranstaltung für das Internierungslager Ketschendorf findet am Sonnabend in Fürstenwalde statt. Zunächst wird um 11 Uhr zu einem ökumenischen Gottesdienst in die Martin-Luther-Kirche in Süd eingeladen. Um 12.30 Uhr wird die Veranstaltung an der Gedenkstätte in der Reifenwerkersiedlung fortgesetzt. Bereits am Freitag fährt die Initiativgruppe Internierungslager Ketschendorf zum Waldfriedhof in Halbe, um dort der Toten zu gedenken.

Das Lager Ketschendorf wurde Ende April 1945 von den sowjetischen Truppen, die einen großen Teil Deutschlands von den Nazis befreiten, in der Arbeitersiedlung der Deutschen Kabelwerke, später Reifenwerkersiedlung genannt, eingerichtet. Mehr als 10 500 Menschen im Alter von 12 bis 72 Jahren wurden dort interniert, von denen bis zur Auflösung des Lagers, Anfang 1947, 4722 ums Leben kamen.