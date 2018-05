Für eine gerechtere Welt

Kai-Uwe Krakau

Bernau Kaffee aus Puerto Rico, Schokolade aus Tansania und Wein aus Argentinien – Produkte aus fernen Ländern kann man in Bernau im Eine-Welt-Laden kaufen. Das Besondere: Sie stammen aus fairem Handel.

Das kleine Geschäft ist nicht leicht zu finden, hinter dem Marktplatz versteckt es sich fast an der Kirchgasse. Doch wer es einmal betreten hat, kommt immer wieder. „Wir haben drei Viertel Stammkunden“, sagt Karin Talabudzinow. Die 46-jährige Frau ist erst im März über die Agentur Ehrenamt zu den Mitarbeitern gestoßen. Andere, wie beispielsweise Ursula Falk, sind schon länger dabei. „Die Arbeit macht einfach Spaß“, findet sie. Weitere Mitarbeiter sind übrigens immer willkommen.

Die Idee vom fairen Handel lebt schon viele Jahre in der Hussitenstadt. Zunächst gab es Waren aus Afrika, Asien und Lateinamerika in einer Baracke auf dem Kulturhof. Dann übernahm der Verein „Büchertisch von Sankt Marien“ die Trägerschaft über den Eine-Welt-Laden. Lange befand er sich nur wenige Meter vom jetzigen Standort entfernt. Im September 2015 wurde schließlich der Verein „Fair in Bernau“ gegründet, der den Laden seitdem betreibt.

„Unser Ziel ist es vor allem, über fairen Handel zu informieren“, sagt Karin Talabudzinow. So gestalten die Mitglieder beispielsweise schon seit einigen Jahren Projekttage im Paulus-Praetorius-Gymnasium. „Dieses Angebot können auch andere Bildungseinrichtungen gerne nutzen“, so die Mitarbeiterin des Eine-Welt-Ladens. Darüber hinaus beteilige man sich auch an politischen Kampagnen und arbeite mit sozialen, kirchlichen und wissenschaftlichen Organisationen zusammen. Die gesamte Tätigkeit stehe unter dem Motto „Einen Beitrag leisten, um eine gerechtere Welt zu schaffen“, so die 46-Jährige. Erst im April nahmen Vereinsmitglieder am Weltladentreffen 2018 teil, das diesmal im uckermärkischen Templin stattfand. Insgesamt hat der Verein „Fair in Bernau“ derzeit rund 15 Mitglieder. „Wir teilen uns die Arbeit untereinander auf“, so Karin Talabudzinow. Dazu gehört nicht nur der Verkauf an der Kirchgasse, sondern auch die Beteiligung an öffentlichen Veranstaltungen. So wird man am 27. Mai mit einem Stand in Biesenthal vertreten sein, am 2. September ist der Verein im Kloster Chorin zu Gast.

Zum Angebot des Geschäftes gehören Kaffee und Tee aus verschiedenen Ländern, weiterhin Schokolade, Nüsse und Trockenfrüchte. Für Weinliebhaber hält der Eine-Welt-Laden gute Tropfen aus Südafrika, Chile oder Argentinien bereit. Darüber hinaus gibt es auch Accessoires wie Tücher, verschiedenen Schmuck und Taschen. „Wir müssen in Vorkasse gehen und deshalb ein Gespür dafür entwickeln, was die Kunden wünschen“, betont Karin Talabudzinow. Diese können im Laden in einem Katalog blättern, die Produkte werden dann bestellt. Die Waren bezieht der Verein über Vertriebsgesellschaften wie Gepa, El Puerte und Globo. Zu den Käufern gehören nicht nur Bernauer, sondern auch Menschen aus den umliegenden Orten. Sie gehören vor allem der älteren Generation an, zunehmend interessieren sich aber auch jüngere Menschen für den fairen Handel. „Die Rathausmitarbeiter holen ihren Bio-Kaffee bei uns“, Karin Talabudzinow.

Geöffnet ist der Eine-Welt-Laden am Marktplatz 3 dienstags und donnerstags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr. Telefon: 03338 9039901