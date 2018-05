Zwei neue Fahrzeuge angeschafft

Steffen Göttmann

Falkenberg (MOZ) Die Gemeinde Falkberg hat am Mittwoch gleich zwei neue Fahrzeuge für ihre Wirtschaftshöfe in Falkenberg und Kruge entgegen genommen. Wegen ihrer knappen Kassen hat sie beide Fahrzeuge jedoch nur gemietet und kann sie dann nach sieben Jahren für den Restwert kaufen.

Jens Mühlenhaupt und René Staerke vom Wirtschaftshof Falkenberg sowie Roger Heinze und Ingolf Bork vom Wirtschaftshof Kruge war die gespannte Erwartung ins Gesicht geschrieben. Die Falkenberger nahmen auf dem Parkplatz neben dem Amtsgebäude einen Geräteträger von Typ HAKO Citymaster 600, die Kruger einen neuen Multicar entgegen. Schon lange haben sie kein neues Fahrzeug mehr in Betrieb genommen, sondern die alten Geräte immer wieder repariert. Die Gemeidearbeiter haben Grund zur Freude, denn die neuen Fahrzeuge erleichtern ihnen die Arbeit.

Der HAKO könne mit wechselnden Geräten betrieben werden und werde für Gehwegreinigung, Winterdienst und Rasenmahd im Wesentlichen in Falkenberg und Cöthen eingesetzt, erläuterte Uwe Bartels, Sachbearbeiter im Bauamt des Amtes Falkenberg. Der HAKO führt Huckepack zwei große Behälter mit sich: einen, um Laub und Grasschnitt aufzufangen sowie einen Wassertank, um bei Straßenreinigung mit Wasser den Staub binden zu können. Das neue Fahrzeug ersetzt einen alten Geräteräger, der nach 27 Jahren ausgemustert werden musste. „Wegen des zu erwartenden TÜVs haben wir ihn vorsichtshalber in die Werkstatt gebracht und die auf uns zukommenden Kosten schätzen lassen“, so Uwe Bartels. Diese lagen bei 6000 Euro. Darüber hinaus gebe es keine Ersatzteile mehr für das betagte Fahrzeug.

Hingegen bekommt Kruge einen neuen Multicar, dessen 25 Jahre alter Vorgänger auseinander bricht. Dieser erledigt Straßenreinigung und Winterdienst auf den Gemeindestraßen. Im Sommer dient er als Transporter für den Flächenrasenmäher. Denn während im Kernort die Geräte hauptsächlich für Straßenreinigung und Gehwege gebraucht werden, müssen die Mitarbeiter des Kruger Wirtschaftshofes große Flächen mähen und weite Wege zurücklegen, da sie neben Kruge und Gerdorf, auch Neugersdorf, Dannenberg, Kummenpfahl und Torgelow betreuen. Der Multicar werde allerdings noch mit Zusatzgeräten für Winterdienst und Streugut ausgestattet, kündigte Uwe Bartels an, der sich als Mitarbeiter des Bauamtes um die Beschaffung der Fahrzeuge gekümmert hat. Zudem werde der Multicar mit einem Mähwerk ausgestattet, der Grünflächen an den Straßen kurz hält.

Eine deutliche Erleichterung für die Gemeindearbeiter ist der Sinkkastenreiniger, ein Zusatzgerät für den Multicar, der aber auch an andere Fahrzeuge passt. „Bisher mussten unsere Mitarbeiter die schweren Gullys sowie die Sand gefüllten Auffangeimer darunter per Hand herausheben“, erklärte Uwe Bartels. Wenn dieser noch mit nassem Sand gefüllt ist, sei dies eine ungeahnte Plackerei. Diese Arbeiten könnten jetzt von einem Gerät erledigt werden, das den schweren Gullydeckel und den Eimer heraus hievt und Leert. „Jetzt schicken wir zwei Leute auf die Strecke, die eine Woche lang für diese Arbeit benötigen“, ergänzte der Mitarbeiter des Bauamtes. Dann reiche ein Mann für den Job. So könnten die Gemeindearbeiter effektiver eingesetzt werden.

Die Fahrzeuge werden gemietet, weil es für die Gemeinde günstiger sei als Leasing, erklärte Bernhard Janßen, Fachbereichsleiter Bauverwaltung, Ordnungswesen und Bürgerservices des Amtes Falkenberg-Höhe. Die Fahrzeuge kosten einzeln jeweils um die 120 000 Euro. Einen Kauf würde das Rechnungsprüfungsamt der Gemeinde Falkenberg nicht genehmigen. Statt dessen zahlt sie monatlich 1400 Euro Miete pro Fahrzeug. Der Gemeindevertreter Jörg Schromm, Vorsitzender des Finanzausschusses der Gemeinde Falkenberg, stimmte für diese Variante. „Ich hoffe, dass die Geräte die versprochene Qualität haben und nicht so schnell die ersten Reparaturen erforderlich werden“ , sagte er. Denn diese zahle die Gemeinde. Derzeit wird auf Initiative der Heckelberger Wohnungswirtschaft (HeWoWi) darüber diskutiert, im Amt Falkenberg-Höhe einen gemeinsamen Wirtschaftshof zu gründen, um teure Maschinen zentral anzuschaffen und für alle amtsangehörigen Gemeinden vorzuhalten. Kostspielige Maschinen und Fahrzeuge können in Absprache von allen genutzt werden. Die Idee wird derzeit diskutiert, in geordnete Bahnen wurde sie noch nicht geleitet.