Für den Brandfall gerüstet

Susan Hasse

Schorfheide (MOZ) Im Revier Köllnsee liegt ein Schatz. Er könnte im Ernstfall den Wald und seine Bewohner vor dem Schlimmsten retten. Insgesamt 26 Tiefbrunnen aus DDR-Zeiten schlummern im Waldboden. Ursprünglich zur Bewässerung der Äsungsflächen gebaut, haben sie heute eine wichtige Funktion im Brandschutzplan der Schorfheide.

Ein ausgeklügeltes Brandwarnsystem soll die Wälder der schönen Schorfheide vor Feuer bewahren: Insgesamt 21 Feuertürme, ausgerüstet mit rotierenden Kameras, die jede Rauchwolke über den Wipfeln wahrnehmen, überwachen den Wald. Im Ernstfall würde sofort die Feuerwehr alarmiert werden. Zuständig für den „1. Angriff im Wald“ sind die Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Orte.

In der Oberförsterei Groß Schönebeck existiert zudem in drei Waldrevieren ein Netz von Tiefbrunnen. Die Kameraden der Feuerwehren aus Joachimsthal, Friedrichswalde, Britz und Altenhof haben am Wochenende dieses System überprüft. Viele junge Kameraden kannten das unterirdische System noch gar nicht und waren fasziniert von den technischen Anlagen mitten im Gehölz. „Das dürfte einmalig sein in Europa“, bestätigt Michael Grebin, zuständiger Förster im Revier Köllnsee. In keinem anderen Wald dürfte es eigens für Wildtiere angelegte Beregnungsanlagen geben. Die Tiefbrunnen wurden für das SED-Politbüro vor knapp 40 Jahren gebaut, als die Wildbestände explodierten und die Nahrung im Wald knapper wurde. In dem von Erich Honecker bevorzugten Revier, wildreich aber äußerst trocken, wurden dank großzügiger Bewässerung nahrhafte Äsungsflächen für das Wild angelegt. Die jagenden Genossen, allen voran Honecker und Günter Mittag, waren passionierte Jäger. Allerdings begrenzte sich ihre Leidenschaft vornehmlich auf das „Beute machen“, sie hatten weder Zeit noch Lust auf allzu lange, womöglich erfolglose Ansitze und aufwendiges Pirschen durchs Revier. Vielmehr ließen sie sich von einer Schar Jäger und Waldarbeiter das Wild an bestimmte Stellen im Wald locken und fuhren mit dem Wagen vor. Auf den Äsungsflächen fanden die Wildschweine Maiskirrung und das Rotwild junge Triebe. Das Wohlfühlprogramm umfasste sogar betonierte Suhlen für die Wildschweine und Tränken für das Rotwild. Das Luxusleben im Herzen der Schorfheide fand nicht nur für das Wild im Herbst 1989 ein jähes Ende. Seither wird die Schorfheide wieder unter anderen Gesichtspunkten bejagt und bewirtschaftet.

Die Brunnen der DDR-Jagdgenossen spielen allerdings heute im Brandschutz eine wichtige Rolle. Rund die Hälfte der 40 Jahre alten, aber noch immer voll funktionsfähigen Tiefbrunnen sollen auch künftig erhalten werden und wurden bereits mit neuer Elektrik ausgerüstet. Der Brandschutzplan für die Wälder der Schorfheide sieht vor, dass in einem Umkreis von rund 5 Kilometern ein Löschwasserstützpunkt sein soll. Kommt es zu einem Brand, kann die Feuerwehr so schnell Nachschub zapfen. Die Kapazität der Brunnen ist enorm: Rund 25 Kubikmeter Wasser können hier pro Stunde gefördert werden. Mit einer Tiefe von bis zu 60 Metern liefern sie sogar Trinkwasserqualität, erklärt Revierleiter Ulf Wosnizek, der für die Sicherheit und Ordnung im Wald zuständig ist.

Die Schorfheide gehört mit ihren Kiefernwäldern, wenig Regen und leichten Sandböden zu den gefährdetsten Wäldern überhaupt. Erst vor wenigen Jahren sind hier 50 Hektar abgebrannt. Im Revier Köllnsee befinden sich zudem 400 Hektar Kernzone des Biosphärenreservates. Aus Sicht des Brandschutzes ist dieser Wald besonders gefährdet, da hier sehr viel Totholz liegt, das bei Trockenheit schnell zündelt.

Die an der Übung beteiligten Amtsfeuerwehren sehen sich für den Ernstfall in der Schorfheide gut aufgestellt. „Das Brandschutzsystem für den Wald funktioniert“, bestätigt Christian Forbricht, stellvertretender Amtswehrführer in Joachimsthal. Allerdings, und das wurde bei der Übung offenbar, fehlt es den Kameraden an aktuellem Kartenmaterial. Hier sei der Brand- und Katastrophenschutz des Landkreises Barnim gefragt, der Pläne mit den genauen Standorten der Brunnen und dem Wegenetz im Wald liefern müsste. Auf das Smartphone braucht man sich im Brandfall im tiefen Wald nämlich nicht verlassen. Hier herrscht weitgehend Funkstille.