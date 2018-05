Auslandsjahr mit Höhen und Tiefen

Glücklich in Palästina: Malwine Janetzko aus Cottbus macht in einem Dorf bei Bethlehem ein freiwilliges Jahr. © Foto: Mathias Hausding

Mathias Hausding

Bethlehem (MOZ) Sie wollte nach dem Abitur etwas Besonderes machen. Und so hilft Malwine Janetzko aus Cottbus ein Jahr lang in einem Dorf bei Bethlehem palästinensischen Kindern beim Deutsch lernen.

Die 18-Jährige strahlt vor Begeisterung, wenn sie von dieser Erfahrung erzählt, auch wenn es Höhen und Tiefen gibt. „Der Alltag funktioniert ganz normal wie bei uns, aber auf einmal bricht dann wieder der Konflikt mit Israel durch.“ Als Präsident Donald Trump im vergangenen Dezember die Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem ankündigte, gab es in den Palästinensergebieten Unruhen. Malwine Janetzko durfte aus Sicherheitsgründen das Haus ihrer Gastfamilie nicht verlassen. Und jeden Freitag am frühen Nachmittag legen sich jugendliche Steinewerfer mit der Polizei an – eine Art Ritual, dem man natürlich aus dem Weg geht.

Die junge Cottbuserin kann bei einem kurzen Treffen während der Reise von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) in den Nahen Osten viele Geschichten erzählen, die zwei Seiten haben. „Junge Leute in den besetzten Gebieten haben Spaß, gehen tanzen, aber dann höre ich von älteren Schülerinnen auch: „Oh, diesen Jungen finde ich süß, kann aber nicht mit ihm ausgehen, weil wir unterschiedlichen Religionen angehören.“

Die Schule Talitha Kumi, 1851 von deutschen Diakonissen gegründet, wird heute von 1000 Kindern besucht, Christen und Muslimen, die hier auch bis zum deutschen Abitur geführt werden. Die deutsche Schule, getragen vom Berliner Missionswerk und mitfinanziert vom Auswärtigen Amt, gilt als eine der besten im Westjordanland. Rund 800 Euro Schulgeld im Jahr müssen die Familien pro Kind zahlen.

Wer das Geld nicht aufbringen kann, bekommt Unterstützung, wie Schulleiter Rolf Lindemann berichtet. Und Geschwisterbonus gibt es auch. Er betont, wie wichtig palästinischen Familien eine gute Ausbildung für ihre Kinder sei. Die christliche Schule nehme muslimische Kinder nur dann auf, wenn die Eltern eine moderne Einstellung haben und zum Beispiel auch ihre Töchter zum Schulbesuch anmelden. Auch einen Kindergarten mit 150 Plätzen gibt es auf dem Gelände hoch oben auf einem Berg. Die Nachfrage ist so groß, dass er schnell erweitert werden soll.

Malwine Janetzko hatte sich für den Aufenthalt beim Missionswerk beworben, als Präferenz gab sie Palästina an und war froh, dass es klappte. Ihre Aufgabe in dem freiwilligen Jahr ist es, Teenagern beim Deutsch lernen zu helfen und ihnen möglichst viel Wissen über die Bundesrepublik zu vermitteln – über Festtage, Wahlen, aber auch den erstarkenden Rechtspopulismus, was für viele Kinder ein Schock sei. „Sie kennen Deutschland eigentlich als weltoffen.“

Viele von ihnen wollen dennoch in Deutschland studieren. Nadeem Najajreh zum Beispiel möchte Arzt werden, im Sommer macht der 16-Jährige ein erstes Praktikum in einem bayerischen Krankenhaus. Gefragt nach seinen Problemen mit dem Alltag in den besetzten Gebieten, nimmt er kein Blatt vor den Mund. „Es ist eine Katastrophe. Ich muss auf meinem einstündigen Schulweg einen Checkpoint passieren, weil er durch von Israel kontrolliertes Gebiet führt. Manchmal lassen mich die Soldaten dort einfach so 20 Minuten warten, manchmal darf ich gar nicht weiter.“

Aber so schlimme Situationen Nadeem Najajreh auch schon erlebt hat: „Das Leben geht immer weiter.“ Bedrückend ist die Aussage von ihm und anderen Schülern, keinerlei Kontakt zu israelischen Kindern zu haben. Als Palästinenser in das Nachbarland zu reisen, sei kaum möglich. „Es ist für uns einfacher, nach Berlin zu fliegen als die acht Kilometer nach Israel zu fahren.“

Malwine Janetzko kommt in zwei Monaten zurück in die Lausitz. Sie will dann Tourismus oder Internationale Beziehungen studieren, gern mit einem arabischen Schwerpunkt. „Mit dem Lernen der Sprache komme ich hier gut voran.“