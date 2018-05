Wasser aufs Rad der Woriner Mühle

Josefine Jahn

Worin (MOZ) Karin Nawroth ist zufrieden. „Leute zu finden, auf die man sich verlassen kann, ist nicht einfach“, weiß sie. Für das denkmalgeschützte Ensemble der Woriner Wassermühle sind eben solche Leute wichtig. Für diese Saison freuen sich die Vereinsmitglieder deshalb über die Unterstützung von Sabrina Leichnitz und Peter Ambos, die zunächst bis Ende September eine Stelle als sogenannte Bufdis (Bundesfreiwilligendienstler) zugesprochen bekommen haben. Die beiden sind in Worin keine Unbekannten, haben in der Vergangenheit bereits als MAE-Kräfte ausgeholfen und sind deshalb mit den Aufgaben rund um die historische Anlage schon vertraut, kennen die Vereinsmitglieder und Tagesabläufe. „Sie müssen ja auch selbstständig arbeiten können und Sachen sehen, die repariert werden müssen“, betont Vereinsmitglied Uli Jochen. Während sich die gelernte Köchin Sabrina Leichnitz auf die Aufgaben im Museum konzentriert, aufräumt, putzt und die Besucher betreut, kümmert sich Peter Ambos hauptsächlich um die Außenanlage. Er hat einst Tierpfleger gelernt, in der Ausbildung auch landwirtschaftliche Berührungspunkte gehabt. „Das ist ein riesengroßes Areal. Da ist von Rasenmähen bis Kräuer jäten alles mit dabei“, sagt der 54-Jährige.

An die Fördermittel-Unterstützung des Museums sind unter anderem Öffnungszeiten auch in der Woche gebunden. Diese können dank der Bufdis gewährleistet werden. „Wir haben außerdem eine umfangreiche Chronik, an der die beiden ihren Anteil haben – sie führen sie weiter“, sagt Karin Nawroth dankbar. „Wir repräsentieren ja die Mühle, also muss der Besucherbereich sauber und übersichtlich gehalten werden“, ist für Sabrina Leichnitz selbstverständlich. Viele wissbegierige Berliner kämen in die Mühle. Sie würden sich neben dem gut erhaltenen Mahlwerk auch für die Haushaltsausstellung im Obergeschoss des Gebäudes interessieren. Da sei es wichtig, ihnen auch etwas mit an die Hand geben, sich mit ihnen über das Thema unterhalten zu können, findet die 38-Jährige.

Beide Bufdis wohnen in Worin. Sie kam 2000 aus Neulangsow hierher. Er ist ursprünglich aus Letschin, ist vor sechs Jahren in den Ort gezogen. Der Austausch mit der Dorfgemeinde ist dem Verein der Wassermühle Worin wichtig, so auch Sabrina Leichnitz und Peter Ambos. Mit der Woriner Schule gibt es eine gute Zusammenarbeit. Auch die Neuhardenberger Grundschüler waren vor Kurzem für einen Projekttag in Worin. „Schön wäre es, noch mehr Dorfbewohner zu uns zu locken“, wünscht sich Karin Nawroth. Für den Fall eines spontanen Besuchs würden die Woriner jedenfalls nicht vor verschlossener Tür stehen. Auf dem Hof und im Innenbereich werden sie von zwei engagierten Mitarbeitern begrüßt. „Ich bin sehr froh, dass wir sie haben“, sagt Karin Nawroth.