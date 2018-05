Junges Team setzt tollen Schlusspunkt

Cindy Teichert

Groß Muckrow Um den Jugendpokal der Stadt Friedland wetteiferte in Groß Muckrow am vergangenen Wochenende der Feuerwehrnachwuchs. Insgesamt traten neun Mannschaften gegeneinander an.

In der Altersklasse 2 gewann zum wiederholten Male die Mannschaft aus Groß Muckrow, die mit ihrem Lauf in 30,22 Sekunden auch insgesamt die beste Zeit beim „Löschangriff“ vorlegte. Für das eingespielte Team war es die letzte Teilnahme am Friedländer Jugendausscheid. Die meisten von ihnen werden noch im Laufe dieses Jahres 18. Somit endet zum Ende dieser Wettkampfsaison eine erfolgreiche Jugendfeuerwehr-Ära in dem Friedländer Ortsteil. Viele Jahre dominierten die jungen Groß Muckrower und konnten unzählige Pokale und Urkunden mit nach Hause nehmen.

So mancher „Gegner“ biss sich an dem eingespielten Team die Zähne aus. Die Jugendlichen übertrafen sich in ihrer Wettkampfzeit immer wieder neu, wurden von Jahr zu Jahr einige zehntel Sekunden schneller. Leider rückten bislang keine interessierten Kinder nach, so dass die wichtigste Grundlage für die Fortführung der Jugendarbeit in Groß Muckrow momentan fehlt. Immerhin bleiben die jungen Leute der Feuerwehr auch nach der Jugendmannschaft treu.

Die meisten von Ihnen haben schon erfolgreich die Ausbildung zum Truppmann absolviert und sind somit einsatzbereite Feuerwehrleute. Und bei den Wettkämpfen – ob beim Löschangriff oder als Sportteam – starten sie weiterhin für ihre Wehr, nur eben bei den Männer-, beziehungsweise Frauenmannschaften. Ein paar Einsätze als Jugendmannschaft werden sie in dieser Saison aber noch haben. Einen großen Anteil an dem jahrelangen Erfolg der Groß Muckrower Feuerwehrjugend hat Jugendwart Michael König.

An dem Ausscheid am Wochenende nahmen neun Teams teil. Ausrichter war die Freiwilllige Feuerwehr des Friedländer Ortsteils Groß Muckrow. Austragungsort war die Wiese am Sportplatz.

In der Altersklasse 1 (8 bis 14 Jahre) siegte das Team Weichensdorf I vor Alt Stahnsdorf/Philadelphia, Weichensdorf III und Weichensdorf IV. Fünfter wurde das Team Friedland I.

In der Altersklasse 2 ( 15 bis 18 Jahre) siegten die Groß Muckrower vor Woltersdorf und Weichensdorf II. Vierte wurde das Team Friedland II.