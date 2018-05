„Korrektur“-Konzert mit Christian Haase

Uwe Stemmler

Fürstenwalde (MOZ) Der Liedermacher und Rockpoet Christian Haase gastiert am Sonnabend, ab 19 Uhr, mit seiner Band in der Fürstenwalder Kulturfabrik. Er präsentiert sein neustes Album „Die Korrektur“. Haase (Jahrgang 1981) ist in der Domstadt kein Unbekannter. Seine Konzerte – egal ob mit seiner Band oder als Frontmann von Gundermanns „Seilschaft“ – waren meist ausverkauft. Zu seinem Repertoire gehören Rock und zarte Akustiknummern genauso wie Pop und Liedermacherei. Er besitzt dafür idealerweise eine Stimme mit großem Wiedererkennungswert.

Tickets ab 14.20 Euro unter www.kulturfabrik-fuerstenwalde.de