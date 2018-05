Von Brunftkämpfen und Geweih-Verlusten

Frank Groneberg

Eisenhüttenstadt (MOZ) In den Wäldern der Stiftung Stift Neuzelle leben zurzeit zwischen 200 und 220 Rothirsche und Rothirschkühe. Die Hirsche werfen jedes Jahr ihre Geweihe ab. Diese Geweihe geben Aufschluss über die Rotwildpopulation.

Wenn Boris Schnittker vom Rotwild erzählt, kommt er ins Schwärmen. „Die Tiere zu beobachten, ist faszinierend“, versichert er. „Vor allem in der Brunftzeit, wenn die Hirsche darum kämpfen, sich mit den Hirschkühen paaren zu dürfen – das geht dann richtig heftig zur Sache.“ Boris Schnittker hat schon oft das Glück gehabt, Rotwild in den Wäldern des Schlaubetals beobachten zu können. Er macht das aber nicht zu seinem privaten Vergnügen: Als Forstbetriebsleiter der Stiftung Stift Neuzelle muss er genau darüber Bescheid wissen, welche Tiere in den Stiftswäldern leben.

Als die MOZ am 20. April auf der Titelseite ihn und zwei seiner Kollegen zeigte, die große Geweihstangen – korrekt heißen sie Abwurfstangen – in die Kamera hielten, sorgte das für einiges Erstaunen. Nicht nur in der Redaktion fragten Leser nach, was es mit diesen Geweihen auf sich habe und ob hier wirklich Rothirsche leben. „Ich wurde auch von vielen Leuten angesprochen“, erzählt Boris Schnittker, „und mehrfach wurde mir gesagt: Wir wussten ja gar nicht, dass es hier Rothirsche gibt.“

Der Stiftung Stift Neuzelle gehören im Schlaubetal und bis hinunter zur Henzendorfer Heide etwa 9100 Hektar Wald. „Wir schätzen, dass in unseren Wäldern etwa 200 bis 220 Stück Rotwild leben“, berichtet der Forstbetriebsleiter. Ab Mai kommen dazu noch die Kälber. Das Geschlechterverhältnis der erwachsenen Tiere betrage in etwa 1:1. „Dieses ausgeglichene Verhältnis ist auch ein Ziel unserer Bejagung“, erklärt Boris Schnittker.

Bei ihrer Arbeit in den Wäldern finden die Forstmitarbeiter immer auch Abwurfstangen, also halbe Geweihe. „Die Hirsche verlieren zwischen Februar und April ihre Geweihe“, erläutert er. „Sie schlagen sie sich aber nicht ab, die Stangen fallen einfach runter.“ Warum das so ist, konnte die Wissenschaft noch nicht endgültig klären. Zuerst werfen die Althirsche ihre großen Geweihe ab, die jüngsten Tiere ihre zum Schluss, Ende April. Innerhalb von vier Monaten wächst das Geweih wieder nach.

Die Forstleute können aus den Abwurfstangen wichtige Schlüsse ziehen. „Anhand verschiedener Merkmale können wir das Alter der Hirsche, denen das Geweih gehörte, ziemlich sicher bestimmen“, sagt Boris Schnittker. „Und anhand der Fundorte erfahren wir auch, wo die Hirsche stehen, wo sie sich aufhalten.“ Die Abwurfstangen sind Eigentum des Jagdausübungsberechtigten – also des Jagdpächters oder, falls der Waldbesitzer selbst die Jagd durchführt, des Waldbesitzers – und dürfen nicht aus den Wäldern mitgenommen werden. Denn das Mitnehmen der Stangen erfülle den Straftatbestand der Wilderei, betont der Forstbetriebsleiter. „Das ist auch sinnvoll. Rothirsche reagieren sehr empfindlich auf Störungen in ihrem Lebensraum. Und Trophäensammler würden die Tiere wirklich massiv stören.“

Im Forstbetrieb der Stiftung Stift Neuzelle werden die Geweihe ausschließlich für die Bestimmung der Altersstruktur und der Populationsdichte des Rotwildes genutzt. „Wir sammeln die Abwurfstangen nicht als Trophäen“, erklärt Boris Schnittker. „Wir bewahren sie eine Zeit lang auf für den Fall, dass auch die zweite Stange desselben Tieren gefunden wird oder dass wir Abwurf­reihen desselben Hirsches über mehrere Jahre zusammenbekommen.“ Werden die Geweihteile nicht mehr benötigt, dann werden sie an verschiedene Institutionen abgegeben.

Besonders interessante Exemplare bewahrt Boris Schnittker allerdings auf. Beispielsweise eine Abwurfstange, die nicht abgeworfen worden, sondern abgebrochen ist. „Die hat ein Hirsch im September vergangenen Jahres während der Brunft eingebüßt, im Kampf mit einem anderen Hirsch“, weiß der Forstbetriebsleiter. „Da wirken unglaubliche Kräfte. Ich habe den Hirsch dann selbst nach dem Kampf gesehen, im Raum Eisenhüttenstadt, der hatte sich nach dem Kampf komplett aus der Brunft zurückgezogen. Er war ja sozusagen entwaffnet.“ Bis Ende August wird der Unterlegene vom Herbst 2017 aber ein komplett neues Geweih haben. Und im September wird er erneut antreten im Brunftkampf um die attraktivsten Kühe.