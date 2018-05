Eine Odyssee durch den Zirkus

Christina Sleziona

Joachimsthal Der internationale Kreativwettbewerb „Odyssey of the Mind“ fand dieses Jahr wieder einmal auf deutschem Boden statt. Eingeladen wurden über 1000 Schüler, aus mehrheitlich europäischen Ländern, um in einem kreativen Schauspielwettstreit mit- und gegeneinander anzutreten. Platz dafür fand man auf dem Gelände des EJB am Werbellinsee, das nicht nur als Unterkunft für die angereisten Jungschauspieler genügend Platz bot, sondern auch für drei Showbühnen, einschließlich eines großen Zirkuszeltes.

Ein Jahr lang konnten sich die Schauspielgruppen aus Europa, China, Indien, der Elfenbeinküste und den USA auf dieses Ereignis vorbereiten. Aufgabe war es, ein 8-minütiges Stück aufzuführen, das die ebenfalls internationale Jury durch Kreativität, kulturelle Einflüsse und Humor überzeugen kann.

Der Höhepunkt des viertägigen Aufenthaltes fand jedoch am Dienstag statt. Hier traten sogenannte „mixed Teams“ gegeneinander an. Dazu wurden die Schüler verschiedener Nationen untereinandergemischt, um eine kurz zuvor gestellte Aufgabe gemeinsam und spontan zu lösen. Dieses Jahr galt es das Thema „Zirkus“ mit viel Charme auf die Bühne zu bringen.

Eine moderne Variante eines alten Zirkusklischees? Kein Problem für die Grundschüler der Montessorischule aus Niederbarnim, die mithilfe ihrer US-amerikanischen und polnischen Mitstreiter eine Jungfrau auf der Bühne zersägten und mit Clowns tanzten. Auf poppig bunt setzten ebenso die Schüler der John F. Kennedy School aus Berlin. Sie führten – mit der Grinsekatze als Zirkusdirektor – einen Unterwasserzirkus auf, in dem ein cholerischer Fisch auf polnisch blubberte und die russischen wie deutschen Wasserbewohner zu „Cotton Eye Joe“ tanzten.

„Für uns steht vor allem der Spaß im Vordergrund“, erzählt Maya Morgan nach ihrer Theateraufführung, die bei der Siegerehrung am Nachmittag den 3. Platz in der Sekundarstufe I erringen konnte. Sie und ihre beiden Freundinnen von der John F. Kennedy School sind bereits zum fünften Mal dabei und stellen sich der Herausforderung. Dass sie mit ihren polnischen und russischen Schauspielkollegen nur Englisch sprechen können, störe die Drei nicht. Gerade das internationale Miteinander mache für sie den Reiz der Veranstaltungsreihe aus. Diese Auffassung teilt auch der Vereinsvorsitzende Stefan Heibner. „Der kulturelle Austausch über Ländergrenzen hinweg, ist das Hauptanliegen unseres Vereins“, betont er. „Wir wollen zeigen, dass man Probleme besser bewältigen kann, wenn man gemeinsam daran arbeitet.“ Dass das Konzept fruchtet, sehe er vor allem in den hier begonnenen Freundschaften, die auch über Jahre hinweg weiterhin bestehen bleiben.(sle)