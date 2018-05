Vater ab Freitag vor Gericht

dpa

Eberswalde (dpa) Ein 28-Jähriger aus Eberswalde steht vom 4. Mai an vor Gericht, weil er seine kleine Tochter über Monate hinweg schwer misshandelt und verletzt haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten unter anderem mehrfache Misshandlung vor, wie das Landgericht Frankfurt (Oder) mitteilte. Vor kurzem war bekannt geworden, dass das Mädchen Mitte April in einem Kinderheim starb. Es wurde ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren eingeleitet.

Zwischen August und Oktober 2017 soll der Vater seine damals zweijährige Tochter mehrfach geschlagen und misshandelt haben. Trotz der Verletzungen habe er zunächst keinen Arzt gerufen, so die Vorwürfe. Das kleine Mädchen soll dann Anfang Oktober eine Treppe hinabgestürzt sein. Erst Tage danach - als das Kind kollabierte - habe er den Notarzt verständigt. Im Krankenhaus wurden demnach erhebliche Schädelverletzungen festgestellt.

Als Anklage erhoben wurde, sei das Kind in einem komatösen Zustand gewesen, hieß es vom Landgericht. Ob der Anklagevorwurf nachträglich noch geändert wird, hängt laut Staatsanwaltschaft vom Ausgang des Todesermittlungsverfahrens ab. Das Mädchen sei am 14. April im Alter von drei Jahren in einem Kinderheim in der Prignitz gestorben.

Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft. Nach früheren Angaben der Ermittler ist er vorbestraft, unter anderem wegen Körperverletzung.

Das Landgericht hat für den Prozess Verhandlungstermine bis in den Juni geplant.