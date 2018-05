Simultan-Schach mit der Kröte

Frauke Adesiyan,MOZ

Frankfurt (Oder) Auf Einladung des Frankfurter Kunstvereins hat die Berliner Künstlerin Maika Saworski vier Wochen lang in der Galerie B gearbeitet. In ihren Bildern finden sich skurrile Fundstücke von Frankfurter Straßen.

Einen neuen Ort erkundet Maika Saworski am liebsten mit gebeugtem Kopf und den Augen Richtung Pflaster. So ist sie auch die vergangenen Wochen durch Frankfurt gestreift. „Der Blick zum Boden ist, was mich begleitet“, sagt die 1985 in Berlin geborene Künstlerin, die heute ihren Arbeitsaufenthalt in der Galerie B des Kunstvereins beendet. Dass diese Körperhaltung beim Erkunden nichts mit einer gedrückten Grundstimmung zu tun hat, sieht jeder Besucher der Galerie B auf den ersten Blick. Hell und farbig leuchten die Ölgemälde von den Wänden, mal schwebt eine saure Gurke durchs Bild, es hüpfen Bananen, ein nackter Fuß ragt in frisches Pool-Blau, Erdnussflips und Hühnerbeine tauchen auf.

Viele der Straßenfundstücke, die es durch den „Maika-Filter“ schaffen, liegen einen Raum weiter hinten ausgebreitet auf dem Arbeitstisch. Ein platter gelber Luftballon, eine Nuss, Eierschalen, Papierschnipsel, Böller-Schnüre, Wurstpelle, Zigarettenstummel, eine überfahrene Kröte. „Ich sammle intuitiv“, sagt Maika Saworski, die zuvor schon auf Kreta und in einem kleinen senegalesischen Ort ähnliche Arbeitsaufenthalte hatte. Sie weiß, dass die gefundenen Dinge wohl mehr über sie, ihre Stimmung und die Zeit aussagen als über den Ort. Doch genau diese Kombination macht für sie den Reiz aus. Touristisch die berühmtesten Gebäude zu fotografieren, das käme der Künstlerin nicht in den Sinn.

Im Atelier angekommen kombiniert sie die Fundstücke, legt sie auf weiße A4-Blätter, fertigt zarte Aquarelle von den Arrangements. Und einige Details schaffen es dann auch auf die mitunter großformatigen Ölbilder. Die größten hängen an den Wänden des Ausstellungsraumes, andere lehnen unten an der Wand, in der Mitte steht ein mit Farben, Paletten, Pinseln und Spachteln bedeckter Arbeitstisch. Während Maika Saworski an den Aquarellen hochkonzentriert nach der Galerie-Öffnungszeit feilt, entstehen die Gemälde prozesshaft, intuitiv, spielerisch. „Das ist ein bisschen wie Simultan-Schach“, beschreibt sie ihre Arbeitsweise an mehreren Bildern gleichzeitig. Sie mag die Illusionen, die durch Farbauftrag und Schatten entstehen, den Übergang zwischen Konkretem und Abstraktem.

Die Gespräche mit den Besuchern der Galerie hat sie in den vergangenen Wochen zu schätzen gelernt, erzählt die junge Frau, die in Marseille und bis 2014 in Berlin Kunst studiert hat. Sonst spreche man ja meistens erst über Kunst, wenn sie fertig ist. Hier hatten die Besucher Anteil am Entstehen, ein Mann sei sogar beinahe täglich gekommen, um der Kunst beim Werden zuzuschauen.

Und auch Maika Saworski will wiederkommen, von Frankfurt ist sie nämlich ganz begeistert. Die Lage am Fluss hat es ihr angetan und die Mischung aus Platten- und Backsteinbauten. Ein Backstein hat es auch auf ein Gemälde geschafft.

Finissage heute um 19.30 Uhr in der Galerie B, Lindenstraße 4.