Bewährte DDR-Technik hoch im Kurs

Die berühmten Rennpappen in Reih und Glied: Der Pkw Trabant bleibt als belastbares Transportmittel bis nach Bulgarien unvergessen. © Foto: Hans Still

Tausende Fotos wurden geschossen: Beim Treffen der Simson- und IFA Freunde Berlin/Brandenburg am 1. Mai in Bernau waren besonders viele Jugendliche unterwegs. © Foto: Hans Still

Hans Still

Bernau (MOZ) Mit immerhin 2800 verkauften Eintrittskarten können die Veranstalter des Bernauer Treffens der Simson- und IFA-Freunde auf eine höchst erfolgreiche Veranstaltung verweisen. Vor allem Brandenburger und Berliner besuchten das Szenetreffen.

Am Ende waren alle zwölf Bernauer Clubmitglieder ein klein wenig geschafft: Bis Mitternacht wurde nämlich am 1. Mai noch aufgeräumt, abgebaut, Müll beseitigt und das Gelände der Barnimer Verkehrswacht in den Zustand zurückversetzt, wie er zuvor von Walter Papritz übernommen wurde. „Wir sind alle ziemlich k.o., aber wir danken allen Besuchern, die mit uns dieses 14. Treffen zu einem Erfolg gemacht haben“, zeigt sich der Veranstalter und Club-President Karl-Heinz (Kalle) Stehmeier am Mittwoch höchst zufrieden. Einmal mehr hatte das Konzept der Veranstaltung die Gäste angezogen. Beispielsweise der Leistungsprüfstand, auf dem manches Zweirad Werte erzielte, die von den Zuschauern mit Erstaunen aufgenommen wurde. Ronny Ast aus Oranienburg etwa stellte ein S 51 mit immerhin 7,4 Pferdestärken vor. Original verfügt das Moped über 3,5 Pferdestärken. „Man bekommt Leistungssteigerungen durch gute Einstellungen und leichte Veränderungen hin. Wenn alles aufeinander optimiert wird, dann ist das keine Hexerei“, sagte der Jugendliche. Richtig Hand angelegt hatte dagegen der Besitzer des nachfolgenden Fahrzeuges, ein Gast aus Ostfriesland. „Wir haben hier eine Maschine mit 85 Kubikzentimetern Hubraum und 15 Pferdestärken, alle Achtung“, konstatierte Thomas Pleißner aus dem thüringerischen Dornheim, der Inhaber des Leistungsprüfstandes, mit Respekt.

Dass alte Simson- und IFA-Fahrzeuge längst wieder Kult sind, davon ist Stehmeier fest überzeugt. „Der größte Anreiz entsteht wohl mit der Zulassung auf Tempo 60. Modernere Mopeds dürfen ja nur 45 Kilometer pro Stunde schnell fahren“, weiß der Liebhaber alter Technik. Selbst fährt er eine zum Chopper umgebaute Touren-AWO mit Erstzulassung im Jahr 1958. Zuvor fuhr der gebürtige Oldenburger, der durch einen Montage-Auftrag in Berlin 1996 nach Bernau kam, eine Schwalbe, dann einen Habicht, schließlich landete er bei der AWO.

Wer sich für ein gut erhaltenes Zweirad vom Typ S 51 interessiert, sollte nach Stehmeiers Meinung mindestens mit Kosten von 1000 Euro rechnen. „Die Zeit der Scheunenfunde ist vorüber. Besitzer wissen mittlerweile, was das gute Stück aus DDR-Zeiten wert ist“, ist sich der Bernauer President der Simson- und IFA-Freunde sicher. Im kommenden Jahr soll dann das 15. Treffen stattfinden - wieder hoffen die Veranstalter auf gutes Wetter.