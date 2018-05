Ministerin besucht Sellheim-Schule

Ellen Werner

Eberswalde (MOZ) Das Schild hing schon ein paar Tage, aber als erste Schule in Land durfte die Karl-Sellheim-Schule es öffentlich vorzeigen: Gleich im Foyer präsentiert sich das Bildungshaus nun mit seinem Titel „Schule für gemeinsames Lernen“. Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) hat das neue Schul-Schild gemeinsam mit Schulleiterin Petra Ziegenhagen am Mittwoch offiziell enthüllt.

Warum darüber weiterhin noch der verflossene Titel „Inklusion – Schule für alle“ zu sehen ist? „Das bleibt hängen. Es war ja unser erster Schritt“, erklärt Primarstufenleiterin Antje Segebarth. Gemeint ist mit dem Landeskonzept „Gemeinsames Lernen“, dass Schüler mit Förderbedarf gemeinsam mit Schülern ohne Handicap in einer Klasse sitzen, anstatt spezielle Förderschulen zu besuchen. Bereits vor sechs Jahren hatten sich die Westender dafür entschieden – wiederum als eine der ersten Schulen brandenburgweit.

Damals war das Pilotprojekt nur an Grundschulen möglich. „Wir freuen uns, dass wir es jetzt für die gesamte Schule weiterführen können, weil wir von der Idee des gemeinsamen Lernens sehr überzeugt sind“, sagt Schulchefin Ziegenhagen. Für „die Pionierarbeit in der Inklusion“ bedankt sich im Gegenzug Ministerin Ernst, die im Herbst 2017 die Amtsnachfolge von Günter Baaske (SPD) antrat. Inzwischen sei die Karl-Sellheim-Schule eine von landesweit 129 Schulen, die das gemeinsame Lernen betreiben.

Für die Ausweitung des Pilotprojektes auf Oberschulen schickt das Land 432 zusätzliche Lehrkräfte an diese Schulen, gibt dafür 23 Millionen Euro aus. Wie viele von ihnen nach Westend gekommen sind, kann Petra Ziegenhagen gar nicht aus der Lameng sagen. Schon seit Schuljahresbeginn arbeitet die Schule nach dem neuen Konzept. „Am Anfang hatten wir definitiv zu wenig Lehrer. Inzwischen sind wir reichlich ausgestattet und haben auch viele junge Kollegen“, so die Schulleiterin. Insgesamt seien circa 75 Lehrer für die 710 Erst- bis Zehntklässler da. Abgesehen von den Inklusionsschülern mit anderen Förderschwerpunkten sind unter ihnen etwa 120 Kinder mit Hörschädigung, die in den sogenannten H-Klassen lernen.

In welcher Form die Schule Förderunterricht anbietet, könne sie selbst entscheiden. Es gebe auch Kinder ohne diagnostizierten Förderbedarf, die auf Unterstützung angewiesen sind. „Wir versuchen das so zu organisieren, dass alle etwas davon haben“, sagt Petra Ziegenhagen.

Zwischen den Besuchen einer Bernauer Montessori-Kita und dem Biesenthaler Jugendzentrum „Kulti“ blieb Bildungsministerin Ernst eineinhalb Stunden in der Sellheim-Schule. Sie schnupperte in den gemeinsamen Sportunterricht einer „H“- und einer Regelklasse, die mehrfach ausgezeichnete Schulbibliothek und das Arbeitsfeld der Schulkrankenschwester hinein und ließ sich von Oberschülern erzählen, wie sie Schultage beim gemeinsamen Lernen erleben.(wer)