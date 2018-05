Roller eröffnet Montag im Oranienpark

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Patrick Rzepio freut sich auf die Eröffnung des neuen Roller-Möbelmarktes im Oranienpark am Montag. Nicht nur der jahrelange Leerstand im früheren Praktiker-Baumarkt hat dann ein Ende. Der Oranienburger hat damit einen neuen Job, die Arbeitssuche ist seit 1. März für ihn beendet. „Ich habe die Stellenanzeige gelesen, mich beworben, dann wurde ich übernommen und habe im März für vier Wochen in der Filiale in Neubrandenburg gearbeitet“, sagt der 32-Jährige. Mit 26 Kolleginnen und Kollegen erwartet Patrick Rzepio am Montag ab 9 Uhr die Kunden im 4 000 Quadratmeter großen Laden.

„Die meisten Mitarbeiter kommen aus der Region“, sagt Marktleiter Ralf Weser, der zuletzt die Filiale in Eberswalde leitete und seit 25 Jahren bei Roller arbeitet. Der gelernte Maschinenbauer musste sich damals neu orientieren. Der VEB „7. Oktober“, bei dem Weser unter anderem Rasenmähermotoren baute, war längst nicht mehr konkurrenzfähig und hatte die Produktion eingestellt. Inzwischen hat Weser auch einen Wandel beim ersten deutschen Möbel-Discounter, der 1969 gegründet wurde, ausgemacht. Das Angebot und die Präsentation seien hochwertiger geworden. „Wir haben einen richtig schönen Markt bekommen“, sagt der 57-Jährige.

Aus Platzgründen könnten lediglich keine Teppichböden und andere Schnittware angeboten werden. Im Angebot sind aber beispielsweise neben Billigangeboten auch hochwertige Einbauküchen der Firma Nolte. Gleich am Eingang steht „Deutschlands billigste Wohnung“: eine komplette Einrichtung für insgesamt 1 600 Euro.

„Wir sind ein reines Familienunternehmen“, betont Tessa Tessner, Tochter des Firmengründers und Mitglied der Geschäftsführung. 128 Roller-Märkte gebe es inzwischen. Als einer der ersten Anbieter habe Roller bereits vor 13 Jahren mit dem Online-Verkauf begonnen. Roller, durch den Firmensitz in Gelsenkirchen auch Sponsor von Schalke 04, beschäftige mehr als 6 000 Mitarbeiter und verkaufe jährlich mehr als 300 000 Polstermöbel, 100 000 Boxspringbetten, 80 000 Küchen und mehr als zwölf Millionen Teelichter.

Mit der Oranienburger Filiale soll die Statistik noch nach oben wachsen. In der Eröffnungswoche ist montags bis sonnabends von 9 bis 20 Uhr geöffnet, danach von 10 bis 20 Uhr. Für die ersten Kunden gibt es Einkaufsgutscheine. Roller macht zahlreiche Angebote. Verlost werden eine Vespa („der Roller von Roller“) und ein blaues Sofa mit den Autogrammen der Berliner Eisbären. „Der Parkplatz ist dann hoffentlich voll“, sagt der Roller-Projektleiter. Die Nachbarn, die Mittwoch zur Präsentation kamen, hörten das nicht so gern. Die Konkurrenz des nur wenige Meter entfernten Boss-Möbelhauses fürchtet Roller im übrigen nicht.