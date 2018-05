Der neue Spielplatz hat viele Väter

Sam Dreyster

Herzfelde Die Jüngsten der Herzfelder Kita „Zwergenschloss“ können sich über einen neuen Spielplatz freuen. Aus Sicherheitsgründen wurde das Spielgelände verlegt, wobei zahlreiche Eltern und Partner unterstützten.

Die Jungen und Mädchen des „Zwergenschloss“ waren schon ganz gespannt, endlich den neuen Spielplatz in Beschlag nehmen zu können. Daher hielten Kitachefin Kerstin Sacher und Ortsvorsteherin Gesa Soballa ihre Begrüßung möglichst kurz.

Die Neugestaltung der Bewegungsfläche für die Kinder unter drei Jahren habe doch etwas länger gedauert, berichtet Kerstin Sacher. „Der Krippenspielplatz war zuvor weiter vorne. Durch die Verlegung nach hinten sind die Kleinen nun näher bei den älteren Kindern, was auch den Erzieherinnen die Arbeit etwas leichter macht“, erklärt Kerstin Sacher. Außerdem waren einige der Spielgeräte bereits 35 Jahre – so alt wie die Kindereinrichtung selbst.

Kerstin Sacher dankte vielen Unterstützern, den Mitarbeitern von Spielplatzbau Heise, der Praxair Deutschland GmbH, den vielen Eltern, die Stauden und Pflanzen beisteuerten, Familie Schöfisch, die das Eingangstor sponserte, Familie Jeschke, die die Zäune besorgte, der Gemeinde und dem fleißigen Hausmeister Knut Buchholz.

Weidenzelt, neue Wippe, Schaukel, Spielhügel, der große Sandkasten mit Sonnensegel – auf ihrem neuen Areal können sich die Jüngsten austoben. Nicht nur die Holzelemente haben Knut Buchholz vom Bauhof Rüdersdorf und Martin Vogel vom Verein Medria gestaltet. „Wir haben Robinienholz verwendet, das besonders widerstandsfähig ist. Das Zweige-Zelt besteht komplett aus Ahornpflanzen, die noch weiterwachsen“, erklärt Buchholz.

Als Hausmeister ist er neben dem 22 400 Quadratmeter großen Areal in Herzfelde auch für die Kita in Lichtenow verantwortlich. „Wir freuen uns über so engagierte Mitarbeiter in unseren Kitas. Da hilft die Verwaltung gern, wo es nur geht“, lobt Steffi Göpner, die in der Gemeindeverwaltung für den Bereich Kitas und Schulen zuständig ist. Ebenfalls begeistert von so viel Eigeninitiative zeigt sich Herzfeldes Ortsvorsteherin Gesa Soballa, die einen Gutschein für die weitere Gestaltung der neuen Fläche überreichte.

Direkt im Anschluss an die Einweihung am vorigen Freitagnachmittag ging es weiter mit der Arbeit. Eltern und Erzieherinnen machten sich an den alljährlichen Frühjahrsputz auf dem Kita-Gelände. Abends saßen alle Aktiven bei Kartoffelsalat und Würstchen zusammen und ließen den Tag in gemütlicher Runde ausklingen.(sdm)