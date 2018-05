Konzertabend mit drei Bands

Jörg Kühl

Krügersdorf (MOZ) Zu einem Konzert mit drei Bands lädt der Krügersdorfer Verein „Brigade zur Alten Schmiede“ ein. Los geht es am Sonnabend um 18 Uhr. Als erstes spielen „Place of all Dreams“. Als Stilrichtung nennen die Veranstalter „Stoner, Blues-Rock“. „MelloW D“ heißt die zweite Band. Sie spielt in der Tradition von „Chilli Peppers“ und „Green Day“. Als musikalischer Höhepunkt ist der Auftritt von „WhiskeyMilk&Water“ (Folk, Blues, Rock) geplant. In allen drei Bands spielen Musiker aus Krügersdorf mit, für sie dürfte der Abend ein Heimspiel sein. „Juris Grillmaster“ sorgt für das leibliche Wohl. Der Eintritt ist frei, um eine Spende zur Deckung der Unkosten wird gebeten.