Zwischen Ehrenamt und Pflegenotstand

Sonja Jenning

Frankfurt (MOZ) Mit einem Empfang für Mitarbeiter, Ehemalige, Freunde und Förderer wurde am Mittwoch das 40-jährige Bestehen des Seniorenheims in der Gubener Straße 2 gefeiert. Klaus-Dieter Schepler, Geschäftsführer des ASB-Regionalverbandes Ostbrandenburg, der die Einrichtung seit 1990 betreibt, blickte auf die Entwicklung des Hauses zurück und dankte den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern für ihre Arbeit, die die professionelle und zeitgemäße Versorgung der Senioren gewährleisten.

Für deren Qualität spreche die große Nachfrage, die die Einrichtung seit Jahren verzeichne. Aktuell sind die 170 Plätze bis auf zwei Betten ausgelastet, sagt Nadine Gregor, die zum Jahresanfang die Heimleitung übernommen hat. Ihr Vorgänger Hartmut Liesegang, der in der Vorwoche in den Vorstand des ASB-Regionalverbandes gewählt wurde, fasst das Konzept in einem Satz zusammen: „Im Mittelpunkt der Arbeit steht der Bewohner.“ Wobei die reine Pflege immer nur einen Teil der Lebensqualität eines Menschen ausmache. Einen großen Anteil daran, den Alltag mit den Senioren nach deren individuellen Bedürfnissen zu gestalten, haben die derzeit 35 bis 40 Ehrenamtler, betont Nadine Gregor. „Sie lesen unseren Bewohnern aus der Zeitung vor, helfen beim Stricken und anderen Handarbeiten oder gehen mit ihnen spazieren.“ Hartmut Liesegang fügt hinzu: „Es ist eine Aufgabe, auf die man sich einlassen muss, aber an der man wachsen kann, so dass wir schon Mitarbeiter aus dem Kreis der Ehrenamtler gewinnen konnten.“

Aktuell sind im Haus rund 190 Mitarbeiter in den Bereichen Pflege, Verwaltung, Alltagsbegleitung, Hauswirtschaft, Reinigung und der eigenen Küche beschäftigt. Letztere versorgt täglich auch circa 150 Menschen im gesamten Stadtgebiet mit „Essen auf Rädern“. Zudem sind die Bereiche Hauswirtschaft, Reinigung und Küche auch für andere ASB-Einrichtungen zuständig.

Sorgen bereitet Klaus-Dieter Schepler der herrschende Pflegenotstand. „Es ist teilweise unmöglich freie Stellen zu besetzen, weil Pflegefach- und -hilfskräfte fehlen“, sagt er. Aus diesem Grund können im ambulanten Bereich trotz Nachfrage keine neuen Kunden aufgenommen bzw. mussten bereits einige Pflegeverträge gekündigt werden. Die Politik diskutiere seit 15 Jahren über die Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Pflege, aber es passiere nichts. Natürlich müsste das Gehalt der Pflegekräfte verdoppelt werden, aber dann blieben die hohen Kosten an den Senioren und ihren Angehörigen hängen. „Wir brauchen eine Vollkasko für die Pflege und einen besseren Personalschlüssel, denn auch Pflegekräfte haben einen Anspruch auf familienfreundliche Arbeitsbedingungen“, sagt der ASB-Geschäftsführers.

In der Praxis stehen im Seniorenheim an der Gubener Straße jedoch erst einmal andere Veränderungen an. Da bis 2020 alle Doppelzimmer abgeschafft werden müssen, werden die 27 derzeit bestehenden zu Einzelzimmern. Damit reduziert sich jedoch insgesamt die Kapazität des Heimes. Ein Problem mit dem auch andere Anbieter zu kämpfen haben. „Im Stadtgebiet werden rund 90 Plätze wegfallen“, hat Hartmut Liesegang ausgerechnet.

Dennoch will der Regionalverband auch in Zukunft an seinen stationären Pflegeeinrichtungen festhalten sowie mit dem Wohn- und Versorgungszentrum in der Heilbronner Straße ein neues Konzept aus betreutem Wohnen, Tagespflege und ambulantem Pflegedienst in Kombination mit medizinischen und rehabilitierenden Einrichtungen ausprobieren.(soj)