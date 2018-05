Kompromiss am Pankower Tor

Blick in die Zukunft: Auf dem Areal wird neben 2000 neuen Wohnungen auch eine Grundschule gebaut. Dazu ist an der Granitzstraße eine neue Tramlinie geplant. © Foto: Krieger Grundstück GmbH

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Acht Jahre wurde um das Pankower Tor gestritten: Nun sind sich Investor und der Bezirk Pankow einig geworden: Zwischen den S-Bahnhöfen Pankow und Pankow-Heinersdorf soll ein neues Stadt-Quartier mit 2000 Wohnungen, einem Möbelmarkt, einem Einkaufszentrum sowie einer Schule entstehen.

Einst wurden am sogenannten Pankower Tor schwere Güterwagen beladen, nun gleicht das 40 Hektar große Areal einer Sandwüste. Bald sollen sich auf dem Gelände des ehemaligen Rangierbahnhofs Pankow die Kräne drehen. Für die Nachnutzung wurde in der vergangenen Woche von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, vom Bezirksamt Pankow und von dem Eigentümer Kurt Krieger ein Grundsatzvertrag unterzeichnet. „Pankow musste lange auf diese Vereinbarung warten. Jetzt konnten wir endlich liefern“, betont Bezirksbürgermeister Sören Benn (Linke) nach zähen Verhandlungen.

Zu den erzielten Kompromissen gehören unter anderem 2000 Wohnungen, ein urbanes Stadtquartier östlich der Berliner Straße mit Einzelhandel, Gastronomie und Entertainment, eine Grundschule sowie ein Möbelhaus. Dazu sollen ein kleiner Park sowie 800 Auto-Parkplätze entstehen. „Wir haben jetzt eine Grundlage, auf der wir unser neues Stadtquartier immer weiter konkretisieren und hoffentlich sehr bald bauen können“, so Benn.

Wann es soweit sein könnte, ist allerdings immer noch nicht klar. „Die weiteren zeitlichen Abläufe sind von diversen Planverfahren und Gutachten abhängig, so dass hier seitens des Bezirksamtes Pankow keine Termine genannt werden können“, hieß es am Mittwoch auf Anfrage aus dem Bezirksamt.

Auch in Sachen Lokschuppen ist noch nichts geklärt. Der gewaltige aber ruinöse Rundbau von 1893, auf dem einst Loks mittels Drehscheibe gewendet und gewartet wurden, ist der letzte seiner Art, der in Deutschland gebaut wurde. Anfangs sollte in das Bahn-Denkmal eine Schule einziehen. Pankower Politiker liebäugelten auch mit dem Umbau zur Veranstaltungshalle. Doch eine Sanierung wäre teuer.

Investor Krieger ist der Lokschuppen eher ein Dorn im Auge. Er hätte ihn am liebsten umsetzen lassen. Um das Gesamtprojekt nicht zu verzögern, wurde er nun aus den Verhandlungen herausgenommen, erklärt Tobias Schietzelt, Sprecher des Pankower Bezirksamtes.

Möbelmogul Krieger, der das Areal 2010 erwarb, will 550 Millionen Euro in den neuen Standort investieren. Erst im September vergangenen Jahres hatte er einen neuen Höffner an der Landsberger Straße in Lichtenberg eröffnet. An der Prenzlauer Promenade wollte er eigentlich zwei Möbelhäuser bauen. Gefeilscht wurde auch lange um die Anzahl der Wohnungen und Schulen. Befürchtungen gibt es zudem wegen der Verkehrssituation. Der S-Bahnhof Pankow gilt jetzt schon als Nadelöhr. Nach langen Diskussionen verzichtet der Senat jetzt auf eine neue Ost-West-Straße, die über das Gelände führen sollte. Stattdessen wird nun eine Tramverbindung von Pankow über Heinersdorf nach Weißensee favorisiert. In unmittelbarer Nähe zur U-Bahn ist zudem ein Fahrradparkhaus für 1000 Räder geplant. Eine Tunnelverbindung für Fußgänger und Radfahrer soll die Barriere der S- und Fernbahntrasse überwinden.

„Die Lagegunst des Grundstücks bedeutet auch, dass der Kfz-Verkehr aus dem nördlich von Berlin gelegenen Brandenburger Umland über die A 114 direkt auf das Grundstück fließen kann, ohne Durchgangsverkehr durch die bestehenden Quartiere der Stadt zu erzeugen“, heißt es auf der Webseite „Pankower Tor“, die über Planungen informiert.„Selbstverständlich wird es auch Kritik geben. Selbstverständlich muss weiter gerungen werden“, gesteht Bezirksbürgermeister Benn. „Die Öffentlichkeit soll am Planungsprozess in angemessenem Umfang beteiligt werden“, heißt es dazu in einer Mitteilung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen.