Radwegpflege wird ein Problem

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Etwa ein Drittel der Wertschöpfung, die die Tourismusbranche im Landkreis erwirtschaftet, erfolgt durch Fahrradtouristen. Nach wie vor boomt dieser Bereich. Kreis und Kommune bauen deshalb weiter Radwege aus. Eine Herausforderung der nächsten Jahre wird die Erhaltung.

Es gibt nur fünf Landstriche in Deutschland, die vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club (ADFC) als RadReiseRegion zertifiziert sind. Neben dem Schlosspark im Allgäu, der Heideregion Uelzen, dem Chiemgau und der Wesermarsch gehört seit 2015 auch das Gebiet Seenland Oder-Spre dazu. „Der Oder-Neiße-Radweg gehört zu den Radwegen, die am häufigsten im Internet aufgerufen werden, erläuterte Jörg Schleinitz, Leiter des Wirtschaftsamtes im Landkreis, beim ersten Tourismustag in Seelow. „Wir können uns auf diesen Lorbeeren aber nicht ausruhen“, betonte er. „Die Zertifizierung endet in diesem Jahr. Wir müssen uns erneut den Prüfern stellen.“

Bewertet würden nicht nur der Zustand der Radwege, sondern auch die Ausschilderung sowie Fragen wie Übernachtungs- und Ausflugsangebote entlang des Weges. Der Landkreis übernehme in Kooperation mit dem Tourismusverband Seenland Oder-Spree die Kosten für die neue Zertifizierung. „Ein solches Zertifikat ist ein wichtiges Marketinginstrument“, unterstrich Schleinitz. Radler würden bewusst solche Wege suchen, weil sie sicher sein können, dass er bestimmten Ansprüchen gerecht wird.

Ist es in den vergangenen Jahren vor allem um den Bau von Radwegen gegangen – sowohl der überregional bedeutsamen als auch der kommunalen, die vielfach Fernradwege verbinden – so rückt in den nächsten Jahren die Pflege verstärkt in den Vordergrund. Denn: die ersten Strecken, die zum Teil schon vor 20 Jahren gebaut wurden, müssen modernisiert werden. Als erster Landkreis in Brandenburg hatte Märkisch-Oderland die Pflege überregionaler Radwege durch die Kreisstraßenmeisterei übernommen. „Es geht um einheitliche Qualitäts- und Pflegestandards“, betonte Schleinitz. Den Radler interessiere es wenig, welche Kommune für welchen Abschnitt zuständig ist. Begonnen worden war mit 56 km. Der Kreis schloss Vereinbarungen mit den Kommunen, die nach wie vor Baulastträger der Wege sind, ab. Mittlerweile gebe es für 96 km solche Pflegeverträge. Dabei sei der Aufwand recht unterschiedlich. Vor allem in Bereichen, wo Bäume wachsen, müsse viel geflickt werden. Im Durchschnitt habe ein Kilometer Radwegpflege im vergangenen Jahr 2002 Euro gekostet. Allein im Abschnitt Rathsdorf/Alranft lagen die Kosten 2017 bei 9032 Euro. Auch der Radweg an der Eisenbahnbrücke Wriezen sei sehr aufwendig in der Pflege, habe Kosten von 6613 Euro pro Kilometer verursacht. Durch den erhöhten Reparaturaufwand hätten sich die Gesamtkosten binnen eines Jahres mehr als verdoppelt. Sie lagen 2016 bei 114 453 Euro und 2017 bei 280 400 Euro. Die Kosten werden durch die Kreisumlage getragen.

Für die Modernisierung von Fernradwegen habe das Wirtschaftsministerum erfreulicherweise nun ein Förderprogramm aufgelegt, informierte Jörg Schleinitz. Um Geld aus dem Topf zu erhalten, gebe es jedoch Bedingungen. „Es muss ein Mehrwert geschaffen werden“, erläuterte Schleinitz. Die Qualität müsse sich verbessern, es müsse eine Verbesserung der Verkehrssicherheit erfolgen oder eine hohe Verkehrsbelegung der jeweiligen Straße – Radwege führen zum Teil auch auf wenig befahrenen Straßen – nachgewiesen werden. Wurzelaufbrüche haben zum Beispiel Abschnitte in ihrer Qualität verändert. Der Kreis habe bereits eine Prioritätenliste erstellt und auch schon die ersten Mittel bewilligt bekommen – für Radwege in den Bereichen Altranft, Vervais-Bliesdorf, Neulewin und Mädewitz. Für weitere Radwege werde derzeit ein zweiter Antrag vorbereitet: Wriezen (Bahnübergang bis B 167), Müncheberg (Bergmannstraße; Golzow (Bahnhofstraße, Lebus (bis Oderdeich) und Falkenhagen (bis zur B 5).

Es folgen auf der Liste der Lückenschluss Alt Tucheband zur B 1, Wulkow bei Trebnitz (Ortslage), Kunersdorf, Sophienthal (Oderstraße), Trebnitz/Obersdorf, Müncheberg (Richtung Dahmsdorf sowie Richtung Obersdorf), Lietzen (Falkenhagener Weg) und Bralitz Alte Schleuse.

Hinzu kommen neue Radwege an Bundes- und Landesstraßen. Derzeit wird gerade der an der B 1 zwischen Seelow und Manschnow gebaut. Weitere seien an der B 1 (Hoppegarten, Lichtenow und Fredersdorf), an der B 112 (Lebus-Podelzig-Hathenow-Rathstock), an der B 58 (Oderberg-Neuenhagen) sowie an der B 167 (Lebus-L 383 und Neuhardenberg-Altfriedland) in Planung. Letzterer steht seit Jahren ganz oben im Forderungskatalog. Allerdings, so Schleinitz: „Trotz vieler Bemühungen haben nicht alle Eigentümer zugestimmt. Das heißt, es muss ein Planfeststelllungsverfahren eingeleitet werden. Das heißt, die Umsetzung wird noch einige Jahre auf sich warten lassen.“