Millionen-Projekt ohne öffentliches Geld

Noch im Umbau: Die Pysiotherapiepraxis von Astrid Grap in der Schlossparkambulanz in Bad Freienwalde. © Foto: Steffen Göttmann

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Nach zwei Jahren Bauzeit ist die Schlossparkambulanz am Mittwoch symbolisch wiereröffnet worden. 2,8 Millionen Euro hat die RENTAmed investiert, um das Ärztehaus aus eigener Kraft zu sanieren. Denn die Hoffnnung auf Fördermittel erfüllte sich nicht.

Mit der Enthüllung des Kunstwerks des Berliner Künstlers Kai Hellbardt hat in der Schlossparkambulanz engültig eine neue Epoche begonnen. Der bunte Würfel, der frühere Eingangsbereich, und das in frischen Farben gestaltete Bild, in dem die Wiedererkennungswerte Bad Freienwaldes in Beziehung zur alten Poliklinik und neuen Schlossparkambulanz hergestellt werden, ist ein Hingucker. Der in die Jahre gekommene Charme der siebziger Jahre ist nach der Sanierung verschwunden. Nur in der Physiotherapie-Praxis von Astrd Grap erinnern noch einzelne Räume an die Vergangenenheit. Ihre Praxis ist eine der letzten der insgesamt 14 Praxen, die noch saniert wird. Astrid Grap bekam alles mit. Denn durch ihren Flur verlaufen alle Medienleitungen. „Ich bin meinen Kunden unendlich dankbar, dass sie dies seit zwei Jahren mitmachen und mir die Treue gehalten haben“, sagte die Physiotherapeutin.

Früher stand hier die Pücklervilla, später das Kinderkrankenhaus, sagte RENTAmed-Geschäftsführer Gerald Stechbarth in seiner Festrede vor dem Haus. An der Veranstaltung nahmen Ärzte, Mitarbeiter des Hauses wie auch Landrat Gernot Schmidt (SPD) und Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU) teil. l977 sei aus dem Haus nach und nach die Schlossparkambulanz geworden. Nach und nach deshalb, weil nicht gleich so viel Baumaterial vorhanden war. Die Stromversorgungskabel zum Beispiel habe der Bauleiter mit einem Auto und schleifenden Auspuff von einer Baustelle bei Frankfurt nach Bad Freienwalde gebracht.

1997 kaufte die RENTA das Gebäude vom Landkreis und sanierte es erstmals in den Jahren 1998/99. Für die jetzige Sanierung wollte das Unternehmen öffentliches Geld beantragen, um das Risiko des Betriebs zu reduzieren, sagte Stechbarth. Das Problem sei gewesen, dass die meisten Praxen überaltert waren und es unsicher war, ob sich Nachfolger finden würden. Eindrücklich schilderte er, wie die RENTAmed als Projektentwickler und die Stadt Bad Freienwalde gemeinsam um Zuschüsse rangen. Stechbart hob den Landtagsabgeordneten Marco Büchel (Linke) hervor, der sich immer um Kontakte bemüht habe.

Der erste Versuch, Geld aus dem Europäischen Landwirtschaftsfond (ELER) zu bekommen, scheiterte. Bei der Gesundheitskonferenz des Landkreises Anfang April 2014 sei die Schlossparkambulanz als Kernprojekt für die Sanierung der ambulanten Infrastruktur aufgenommen worden, so Stechbarth. Infolgedessen beantragte die RENTAmed Leader-Mittel für die ländliche Region. Obwohl der Landrat dem Projekt zustimmte, habe das zuständige Infrastrukturministerium abgelehnt.

„Hier zeigte sich, dass wir in einem Fördersystem mit starren und engen Grenzen arbeiten müssen, das Politikern wenig Spielraum lässt, solche Projekte zu unterstützen“, betonte Stechbarth. Einzige Zuschüsse seien letztlich die Städtebaufördermittel gewesen, mit der die Stadt die Berliner Straße vor dem Ärztehaus barrierefrei umbauen konnte.

Trotz des hohen Risikos entschied sich das Unternehmen, den Umbau selbst zu stemmen. Eine gewisse Sicherheit bot sich dadurch, dass das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) des Krankenhauses Märkisch-Oderland drei Praxen und eine Schwedter Augenärztin die Augenartpraxis übernommen habe. Ferner eröffnete die Kassenärztliche Vereinigung eine KV-Regiomed-Praxis, was zusätzliche Sicherheit gab. „So konnte die Investition gestemmt werden“, erklärte Gerald Stechbarth. 2016 begann die Sanierung. Ein Großteil der Investition ging in den Brandschutz. Folge dessen sei, dass niemand mehr persönliche Fotos oder Zettelchen einfach an die Wand heften dürfe, weil dies den Vorschriften in einem öffentlichen Gebäude widerspreche.

Bürgermeister Ralf Lehmann dankte der Stadt Wriezen und den beiden Ämtern im Mittelbereich Bad Freienwalde, dass sie dem Projekt Schlossparkambulanz Priorität gewährten. Dank dieser Kooperation habe die Investition so schnell umgesetzt werden können.