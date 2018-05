Die Steppenläufer

Maria Ullrich

Frankfurt (Oder) Die Große Scharrnstraße in Frankfurts Innenstadt war Nabel der Stadt mit regem Treiben, Blumen, Menschen und vollen Geschäften. Das zumindest erzählt man mir. Wenn ich heutzutage dann an einem normalen Tag einen Fuß in die Straße setze, bin ich verwundert. Es fehlen Menschen. Ich frage mich immer wieder: Wo sind denn alle? Es sind dann tote Straßen.

Eigentlich fehlt im Straßenbild der fliegende Steppenläufer – Salsola tragus, das Steppensalzkraut. Der Steppenläufer wird für totes Gestrüpp gehalten. Dabei lässt diese Pflanze sich vom Wind davon tragen, um an anderer Stelle wieder Wurzeln zu schlagen. Manchmal schlagen Ideen und Menschen auch in tot geglaubten Straßen Wurzeln. In der Großen Scharrnstraße. Kürzlich startete das Kunstfestival „Art an der Grenze“ wieder. Dieser Steppenläufer hat sich schon vor sechs Jahren in der Scharrnstraße niedergelassen. Zum Glück hat er sich vom Wind noch nicht weiter tragen lassen. Auch die WG-Bar ist nun schon seit fast zehn Jahren ein Punkt, der Menschen in dieser Straße versammelt, wenn auch eher in den Abendstunden. Doch die Winter in Frankfurt sind hart und grau wie in den meisten Städten. Manch andere Steppenläufer haben es in dieser Straße nicht überlebt.

Wir können etwas gegen die toten Straßen von Frankfurt tun. Wir können uns bewusst für den Weg durch die Straßen, einen Besuch einer Veranstaltung in ihnen entscheiden. Und wir können es selbst wagen, eine Aktion zu starten. Gerade die Studierenden gehen immer mit neuem Elan an das Projekt Große Scharrnstraße. Sie werden dabei nicht allein gelassen. Die Wohnbau, Stadt, Uni und WG-Bar bemühen sich, den Steppenläufern dabei die Hand zu reichen. Nicht immer ist das genug. Am Ende sind viele der Studierenden auch nur Steppenläufer, die der Wind weiter trägt. Schaffen wir doch gemeinsam mehr Plätze zum Wurzeln schlagen, damit die toten Straßen wieder leben!

Maria Ullrich (29) arbeitet bei Gastroplan und leitet die Darstellbar im Kleist Forum