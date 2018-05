Dreispurig in der Großen Straße

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Es sind Autos mit einem SRB oder MOL auf der Kennzeichentafel, die immer wieder gern von der Müncheberger Straße in die Große Straße abbiegen, um dann vom Poller überrascht zu werden. Am Montag kam hinzu, dass ein Lkw mit Dämmmaterial entladen wurde, was aber kaum einen hinderte, dennoch in die Sackgasse zu fahren. Entsprechend lange dauerte es, bis alle sich unter Hupen, Kopfschütteln und Abgaswolken wieder hinausgefädelt hatten.

Beim Runden Tisch zur Verkehrsführung und Attraktivität der Altstadt war mehrfach auch die Ausschilderung angesprochen worden. Für das nach der Einmündung der Müncheberger Straße aufgestellte Sackgassenschild hat es auf alle Fälle zugetroffen: Seit Neuestem steht ein solches Schild mit einem entsprechenden Hinweispfeil noch in der Müncheberger Straße vor der Einmündung in die Große Straße und hält manch einen vermutlich vom Abbiegen ab.

Am Mittwoch hat auch der Tiefbau für die Installation des hydraulischen Pollers begonnen. Die Bad Freienwalder Firma Engron will bis zum Himmelfahrtstag damit fertig sein. Danach soll dann, wenn auch eine Stromversorgung verlegt ist, der Poller eingebaut werden, der automatisch hoch und herunter gefahren werden kann. (js)