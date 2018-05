Ablehnung aus Prinzip

Irina Voigt

Rüdersdorf (MOZ) Der Verein der Theaterfreunde Rüdersdorf und Schöneiche (TRS) hat den Operettensommer abgesagt. Schwierig wird es auch fürs Pelle-Sommercamp, für das die Gemeindevertreter eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 2500 Euro abgelehnt haben.

Die Nachwehen der Kultur GmbH-Pleite sind langwierig und heftig und reißen immer noch engagierte Vereine in den Strudel. Das bekommt nun auch noch der TRS zu spüren. Seit etlichen Jahren ist er der Produzent des Rüdersdorfer Operettensommers, veranstaltet den Operettenball und organisiert für die Kinder und Jugendlichen ein Musical-Camp. Das alles bis vergangenes Jahr sehr publikumswirksam unter dem Dach der Kultur GmbH. Die befindet sich derweil in Liquidation, eine neue Kultur und Museums GmbH ist in Gründung. Und die wird künftig nicht mehr als Veranstalter von kulturellen Ereignissen auftreten, sondern nur noch entsprechende Veranstaltungsorte zur Miete bereitstellen.

Bisher hat der TRS beim Land und Kreis finanzielle Mittel aus der Spielstättenförderung eingeworben und damit die überaus beliebte Operette produziert, den Operettenball organisiert und für inzwischen Hunderte Kinder und Jugendliche das Pelle Musical-Camp nicht nur auf die Beine gestellt, sondern mit dessen Auftritten so manch eine kommunale Veranstaltung bereichert.

„Wir haben in den Jahren rund 268 000 Euro für die Kulturentwicklung nach Rüdersdorf geholt“, sagt Stephan Wapenhans vom TRS. Und die Kultur GmbH profitierte davon. Denn unter anderem über den Eintrittskartenverkauf seien 43 100 Euro in die Kasse der GmbH geflossen. Für die Kommune war der Eigenanteil, der bei der Ausreichung von Fördermitteln obligat ist, bisher kein Thema. „Da war man ganz selbstverständlich davon ausgegangen, dass die GmbH diesen aus den Mitteln, die sie für den Betrieb von Kulturhaus und Museumspark bereitstellte, begleichen würde“, sagt Wapenhans. Und so war es auch.

Um in diesem Jahr den gewohnten kulturellen Veranstaltungsreigen aus eigener Produktion zu gewährleisten, reichen weder das Geld noch die Zeit. „Wir schaffen es 2018 nicht mehr – zum Bedauern sehr vieler Operettenfreunde –, den angekündigten Bettelstudenten von Carl Millöcker auf die Bühne zu bringen“, erklärt Wapenhans. Um sie zu finanzieren, hätten bereits seit Winter die Kartenverkäufe und die Werbungen laufen müssen.

Nun steht auch das Pellecamp in den Sommerferien auf der Kippe. Denn die Gemeindevertreter haben mit vier Stimmen dafür, bei elf Gegenstimmen und sechs Enthaltungen abgelehnt, 2500 Euro Eigenanteil aus dem kommunalen Haushalt dafür zu bewilligen. Begründet wurde das mit der „Verspätung, die der Vereinsantrag auf Förderung“ habe. Und man vermisse eine rechnerische Übersicht über Einnahmen und Ausgaben des Vereins.

Rita Nachtigall (SPD), die den Antrag einbrachte, ist bitter enttäuscht von den Intentionen der Gemeindevertreterkollegen. Hier sei es nicht um die Kultur gegangen, nicht um die Kinder, sondern nur ums Prinzip – und das nun zu Lasten der Kultur und womöglich zu Lasten der Kinder und Jugendlichen, sagt sie.

Das will SPD-Fraktionskollegin Katrin Schulz so nicht stehen lassen. Spontan sichert die Produktionsleiterin des Hennickendorfer Betonwerks Fehrbellin eine 500-Euro-Spende fürs Pellecamp zu. „Wir haben nun nur noch die Chance, über Spenden und Sponsoren das Geld aufzutreiben“, sagt Stephan Wapenhans. Wer dem TRS ebenfalls helfen möchte, kann bis Pfingsten einen Beitrag aufs Vereinskonto überweisen.

Sparkasse MOL, IBAN DE 30 17054040 0020046669, Kennwort: Pelle 2018