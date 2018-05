Dixieland im Feuerwehrmuseum

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) „Jawoll meine Herren“, „Girls, Girls, Girls“ und „Es war einmal Amerika“. Das klingt nach Musik, nach richtig guter Musik. Und die wird am 9. Mai im Feuerwehr- und Technikmuseum in Eisenhüttenstadt erklingen, im Rahmen der Dixiland-Konzertreihe. Es ist das 40. Konzert – ein kleines Jubiläum also.

Zu Gast sind die 6 „Bessren ältren Herren“, auch bekannt als Blamu Jatz Orchestrion. Die Combo aus Weimar macht nach eigenen Angaben nicht nur Musik der 1930er-Jahre. Das Repertoire reiche vielmehr von Dixie über Schlager und Volksmusik bis hin zu Rock und Pop. Coverversionen und eigene Stücke sind dabei. „Das Ganze wird mit viel Spaß, Witz und Humor präsentiert“, heißt es auf der Internetseite der Band. Die ist übrigens nicht das erste Mal im Feuerwehr- und Technikmuseum zu Gast, sondern gastiert bereits das vierte Mal in Eisenhüttenstadt. Auftritte hatten die Musiker unter anderem auch schon in Italien, Spanien, Portugal, Polen, Russland, auf Kuba, in den USA, Mexiko und Brasilien.

Die Dixieland-Konzerte in dem Fürstenberger Museum sind jedes Jahr ein besonderer Höhepunkt, und regelmäßig ausverkauft. In diesem Jahr gibt es noch Tickets. Die sind im Feuerwehrmuseum zu haben. Aufgrund der erforderlichen Vor- und Nachbereitungen im Zusammenhang mit dem traditionellen Konzert bleibt das Feuerwehr- und Technikmuseum vom 5. bis 13. Mai für Besucher geschlossen.(ja)

40. Dixieland-Konzert, 9. Mai, 20 Uhr, Einlass 19 Uhr, Tel. 03364 28243