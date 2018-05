dpa

Mühlberg (dpa) Weil ein 18 Jahre alter Mann sein Auto in Mühlberg (Landkreis Elbe-Elster) nicht gesichert hat, ist es in die Elbe gerollt.

Der junge Mann war am Mittwochabend am Fluss angeln, als sein Fahrzeug sich selbstständig vom Ufer ins Wasser bewegte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Verletzte gab es keine. Die Bergung des Fahrzeugs soll am Donnerstagvormittag erfolgen.