Neue Gastwirte begrüßten Gäste in der Remise

Eva Loth

Die Anspannung war Susanne Wojnowski 1. Mai anzusehen, als sie am 1. Mai erstmalig Gäste in die Wiesenburger Remise bat. In kürzester Zeit hatten sie und ihr Partner Matthias Rose das Gasthaus für eine Neueröffnung hergerichtet. Ruck Zuck war kaum noch ein freier Platz zu finden. Das neue Pächterpaar freute sich riesig über den Zulauf, auch wenn Matthias Rose kaum einen Blick für die vielen Mitbringsel erübrigen konnte. Er und die Service-Kraft standen unter Dauerstress. So musste Susanne Wojnowski das Begrüßungszeremoniell allein absolvieren. „Jetzt muss ich doch heulen“, hauchte sie ins Mikrofon. Bürgermeister Marco Beckendorf versprach auch weiterhin Unterstützung, immerhin gehört das Gebäude selbst der Gemeinde. Für alle Gäste verschenkte Susanne Wojnowski ein Tütchen mit Blumensamen. „Es soll wie daraus auch hier in der Remise etwas Neues aufgehen.“ Ein besonderes Schmankerl gab es vom Karnevalsverein Bad Belzig. In diesem sind die beiden Mitglieder und durften sich im vergangenen Jahr sogar als Prinzenpaar präsentieren. Dafür legten die Mädels jetzt einen zünftigen Cancan aufs Parkett.