Ein Tabuthema auf der Theaterbühne

„Heute hat mich das Stück noch intensiver berührt als vor zehn Jahren", sagt die Bad Belzigerin Heidrun Jordan während des Publikumsgesprächs im Anschluss an die Videoaufführung des Theatermitschnitts „Das rote Tuch".

Vor zehn Jahren hatten 17 Frauen unter der Regie von Julia Strehler dieses Stück im Niemegker Kulturhaus erstmals aufgeführt. Über zwei Jahre hatten sie im Vorfeld intensiv zu den Ereignissen im Außenlager Roederhof des Konzentrationslagers Ravensbrück recherchiert. Sie besuchten Ausstellungen, lasen Berichte ehemaliger Insassinnen, die Profile der Täterinnen und setzten sich mit unbequemen Fragen auseinander.

Im Ergebnis entstand eine 95minütige szenische Auseinandersetzung über Geschehnisse im Außenlager Roederhof, die sich im Kern auf 16 Tage konzentrierten. Genau der Zeitspanne, in der die aus Belgien stammende Insassin Marie-Louise del Marmol (im Stück Marie de la Mere) im Lager verbrachte - bevor sie ermordet wurde. Marie-Louise del Marmol war die Frau eines belgischen Widerstandskämpfers und wurde an seiner Stelle inhaftiert. Sie kam zuerst nach Ravensbrück und von dort in das Außenlager nach Belzig - über das es heißt, es sei ein Lager des langsamen Todes gewesen. Mitinsassen erinnerten sich später noch vielfach an sie, weil Marie-Louise del Marmol würdevoll Haltung bewahrte und selbst in ihren dunkelsten Stunden noch Hoffnung zu geben vermochte.

Die 17 Frauen um Julia Strehler hatten sich der Aufgabe gestellt, die furchtbaren Geschehnisse, die sich während des Zweiten Weltkrieges von 1944 bis 1945 am Stadtrand von Belzig ereigneten, fühlbar zu machen. Damit brachten sie zugleich ein Tabuthema auf die Theaterbühne. Während des Publikumsgesprächs ist immer wieder zu hören, dass über die Existenz des Lagers Roederhof in der Stadt und den umliegenden Orten damals nicht geredet werden durfte - nicht geredet wurde. Mehr als 2.500 Menschen, größtenteils Frauen, waren dort inhaftiert, um in der unweit des Lagers gelegenen gleichnamigen Munitionsfabrik zu arbeiten. Unter unmenschlichen Bedingungen. Mit Hunger, Schlägen und dem Tod als täglichen Begleiter.

Heidrun Jordan spricht am Dienstagabend den nahezu 80 Menschen im Kinosaal aus dem Herzen. Auch den Darstellerinnen, die den Mitschnitt zum ersten Mal sehen. Damals, auf der Theaterbühne, war jede in ihrer Rolle - jetzt sehen und erleben sie sich als Kommandantin, SS-Aufseherin und Häftlingsfrau im Außenlager Roederhof.

Während der Gesprächsrunde kommt auch die Frage auf, wie eine zeitgemäße Gedenkkultur heute, mehr als sieben Jahrzehnte nach Ende des Zweiten Weltkrieges, aussehen könnte. Strehler glaubt, dass „eine persönliche Sprache“ gefunden und der Mut, zu sagen was man denkt und fühlt, gestärkt werden müsse - in einer Zeit, in der die Demokratie kränkelt. „Danke, dass sie das Thema greifbar gemacht haben“, sagt Monika Schwarz aus Bad Belzig.

Aus dem Publikum kommt auch die Anregung, den Videomitschnitt jährlich am Abend vor dem traditionellen Gedenken im Grünen Grund - dem Ort des furchtbaren Geschehens - zu zeigen. Ob das machbar ist? Theoretisch sicher. Doch Inge Richter, die Vorsitzende vom Förderkreis Roederhof, zuckt mit Verweis auf die damit verbundenen Kosten die Schulter. Bereits am Vormittag hatte der Förderkreis auch den Schulen aus der Region Gelegenheit gegeben, den Film kostenlos anzusehen.