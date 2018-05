Polizei findet Togolesen in Flüchtlingsunterkunft

dpa

Ellwangen (dpa) Die Polizei hat den gesuchten 23 Jahre alten Asylsuchenden aus Togo bei ihrer Großrazzia in einer Flüchtlingsunterkunft in Ellwangen gefunden und identifiziert.

Er und andere 17 Bewohner, die nach Polizeiangaben in der Vergangenheit wiederholt als Unruhestifter aufgefallen waren, sollen in andere Landeserstaufnahmeeinrichtungen verlegt werden. „Solche Maßnahmen zur Trennung von Unruhestiftern haben bereits in der Vergangenheit zum Erfolg der Befriedung in der Landeserstaufnahmeeinrichtung geführt“, teilte die zuständige Polizei in Aalen am Donnerstag mit. Der Togolese soll nach dem Dublin-Abkommen nach Italien zurückgeführt werden.

Der massive Widerstand gegen die Abschiebung stellt aus Sicht der Polizei eine neue Situation dar. Bei dem Einsatz habe es sich um eine Routinemaßnahme gehandelt, wie sie viele hundert Mal stattgefunden habe, sagte Polizeivizepräsident Bernhard Weber am Donnerstag.

Aber Widerstand in dieser Ausprägung habe es noch nicht gegeben. Es habe oftmals im Umfeld „ein Murren und Zetern“ gegeben, die Polizei sei aber noch nicht in dieser Weise bedrängt worden, sagte Weber. Asylbewerber hatten wenige Tage zuvor in Ellwangen die Abschiebung eines Mannes aus dem westafrikanischen Kleinstaat Togo mit Gewalt verhindert, die Polizei musste die Aktion abbrechen.