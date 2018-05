Keine Schlaftablette: 89-Jährige rastet im Altersheim aus

Tilman Trebs

Hohen Neuendorf (MOZ) Das gibt es auch nicht alle Tage: Eine 89-jährige Frau ist am Mittwochabend in einem Hohen Neuendorfer Seniorenheim ausgerastet. Anlass: Ihr Wunsch nach einer Schlaftablette war nicht erfüllt worden. Gegen die Seniorin wird nun wegen Körperverletzung in vier Fällen und wegen Notrufmissbrauchs ermittelt.

Wie Polizeisprecherin Dörte Röhrs am Donnerstag berichtete, hatte die 89-Jährige am Mittwoch gegen 23.30 Uhr eine Pflegerin um eine Schlaftablette gebeten. Die Mitarbeiterin des Seniorenheimes verweigerte die Tablette aber. Vor Wut schlug die Seniorin daraufhin die Scheibe eines Brandmelders ein und drückte den Notruf. Die Pflegerin, die das noch verhindern wollte, wurde von der offenbar agilen Rentnerin geschlagen. Und nicht nur sie: Als Feuerwehr und Rettungsdienst wegen des ausgelösten Alarms eintrafen, ging die 89-Jährige auch auf einen Rettungssanitäter los. Daraufhin wurden der Seniorin Handfesseln angelegt. Ein Notarzt ließ sie ins Krankenhaus einweisen. Dort allerdings schlug sie allerdings erneut Klinikpersonal. Am Ende wurde die Frau mit Medikamenten ruhig gestellt. Ob mit den gewünschten Schlaftabletten oder anderen Mitteln ist nicht überliefert.