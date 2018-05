Genießt Ruhe und herbe Schönheit Barnims

Bernau (MäSo/Märker) Linas Opa Fritz schlug seine 21-jährige Enkeltochter vor. Die gebürtige Berlinerin wohnt seit 2016 in Bernau, im Ortsteil Schönow. "Schon in den Kindheitstagen hatte sie innige Beziehungen zum Land Brandenburg. Sie erinnert sich gerne an Ferien- und Wochenendaufenthalte auf dem Wochenendgrundstück im Oderbruch, direkt hinter dem Deich. Die Ruhe und die herbe Schönheit dieser Gegend haben es ihr angetan. Von dort aus erkundete sie mit ihrem Vater die reizvolle Umgebung", schreibt er. Lina studiert Agrarwissenschaft an der Humboldt-Uni und erwarb bereits den Führerschein für Traktoren und PKW. "Seitdem erkundet sie mit dem Auto auch die weitere Umgebung Brandenburg." Außerdem interessiert sie sich für Musik, Kunst und Psychologie sowie für Politik und zeitgeschichtliche Fragen.

Sind auch Sie eine "Schöne Brandenburgerin" und wenigstens 18 Jahre alt, oder Ihre Frau/Freundin/Tochter/Enkelin ist es (bitte Einverständnis nicht vergessen!), dann schicken Sie ein Bild (Foto ab 500 KB) plus Angaben zur Person (Alter, Beruf, Vorlieben etc.) an die Mailadresse sbb@moz.de.

Alle abgebildeten Mädchen und Frauen, deren Foto in diesem Jahr veröffentlicht werden, nehmen wieder an der Wahl zur "Schönen Brandenburgerin" Anfang 2019 teil. Den ersten drei Gewinnerinnen winken erneut lukrative Preise. Viel Spaß beim Mitmachen!