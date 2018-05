Neuer Anlauf für City-Supermarkt

Roland Becker

Velten (MOZ) Velten.Veltens Stadtparlament dürften wieder heiße Diskussionen bevorstehen. Erneut geht es um den Bau des Supermarkts im Zentrum. Den Abgeordneten wird heute ein Beschlusspapier vorgelegt, mit dem das Projekt an Schwung gewinnen soll.

Seit Jahren scheiden sich an der Supermarkt-Frage im Stadtparlament die Geister: Die Abgeordneten von Pro Velten und von deren abgespaltenen Fraktionen sind dagegen, die von SPD, CDU, der Linken und den Freien Wählern dafür. Allerdings versucht Baubereichsleiter Berthold Zenner die Situation schon vor der neuerlichen Diskussion zu entspannen. „Wir wollen weg davon, nur einen Supermarkt zu bauen“, sagte er auf Nachfrage. Was in Berlin bereits praktiziert wird, soll auch in Velten gelten: In Zeiten von Wohnungsmangel soll auf Freiflächen mehr als ein Flachbau entstehen. „Wir möchten den Supermarkt mit Wohnungsbau kombinieren“, sagt Zenner. Im Klartext: Unten wird eingekauft, darüber gewohnt.

Andererseits wird damit gegenüber dem ersten Vorhaben, das nicht zur Umsetzung kam, der Wohnungsbau nur örtlich verschoben. Das damals geplante Wohn- und Geschäftshaus an der Viktoriastraße kann nicht mehr gebaut werden, da dort 2017 ein Parkplatz entstanden ist.

Mit dem jetzt vorgelegten Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan „Entwicklungsbereich östlich des Marktplatzes zur Revitalisierung des Stadtzentrums“ will man im Rathaus die Voraussetzungen schaffen, um Baurecht erlangen zu können. Dazu bedarf es laut Zenner Gutachten zu den künftigen Verkehrsströmen und zur Lärmentwicklung. In dieser Phase der Planung gewinnt das Projekt auf dem Papier bereits an Formen: Wie groß darf der Baukörper werden, welche Kubatur könnte er haben? In diese Planungen sollen die Veltener frühzeitig mit einbezogen werden.

Eine Rolle werden auch Fragen zur Parkplatzproblematik und zu den Grünflächen spielen. Dabei schließt Zenner aus, dass auf dem Areal wieder ein Spielplatz entsteht. Die jetzige kleine Spielfläche sei wegen der angrenzenden Straße ungünstig platziert: „Da gibt es heute schon viele Konflikte mit dem Verkehr“, meint Zenner. Das verwundert, denn bei besagter Straße handelt es sich eher um eine für Anlieger, die noch dazu vom Spielplatz größtenteils durch eine Hecke getrennt ist.

Generelles Ziel: Im Gegensatz zum gescheiterten ersten Versuch wolle man keinen Bebauungsplan von einem Investor entwickeln lassen, sondern selbst die Fäden in der Hand behalten, sagt Stadtsprecherin Ivonne Pelz. Liegt ein Vorentwurf für den Bebauungsplan vor, wird dieser nochmals öffentlich diskutiert und im Stadtparlament beschlossen. Erst danach gehe es dann mit einem Investor beziehungsweise Architekten in die konkrete Ausführungsplanung. Noch immer gebe es Interessenten, so Pelz, die in Veltens Zentrum einen höherwertigen Supermarkt betreiben wollen.

Um die Innenstadt zu beleben, wird auch der Markt umgestaltet. Die Diskussion dazu werde mit den Veltenern noch in diesem Jahr geführt. Im Beschluss heißt es: „Die Maßnahmen zur Umgestaltung des Marktplatzes befinden sich bereits in der Vorbereitung.“ Das klingt etwas hoch gegriffen. Zenner sagt zum Stand der Dinge: „Wir suchen einen Planer.“

Für die Gestaltung gibt es bisher nur grobe Ideen. Der Wochenmarkt soll auf jeden Fall seinen Standort behalten. Spiel- und Sitzmöglichkeiten sollen zum Verweilen einladen. Zur Disposition steht die Grünfläche, die sich laut Zenner für die dahinter liegenden Läden eher als geschäftsschädigend ausgewirkt hat.