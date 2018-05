A115 am Wochenende voll gesperrt

dpa

Berlin (dpa) Autofahrer müssen sich am kommenden Wochenende im Berliner Südwesten auf erhebliche Staus einstellen - das Autobahnkreuz Zehlendorf wird wegen Brückenbauarbeiten komplett gesperrt. Von Freitag 18 Uhr bis voraussichtlich Montagmorgen 5 Uhr wird es nicht befahrbar sein.

Der Verkehr wird von den Auf- und Abfahrten der Autobahn jeweils auf die B1 umgeleitet, wie die Senatsverkehrsverwaltung am Donnerstag mitteilte. Die Autofahrer werden dann für die nördliche Fahrtrichtung im Bereich Potsdamer Chaussee/Quantzstraße auf die A115 zurückgeleitet beziehungsweise an der Kreuzung Potsdamer Chaussee/Isoldestraße in südliche Richtung.

Verwaltung und der ADAC rieten trotzdem dazu, die gesperrte A115 weiträumig zu umfahren. Autofahrer, die in die Stadt fahren oder Berlin verlassen, könnten als Alternative die A10 nutzen. Ebenfalls böten sich die Anschlussstellen Spandau (B5), Ludwigsfelde (B101), Rangsdorf (B96) oder die A113 ab Kreuz Schönefeld zum Umfahren der Vollsperrung an.