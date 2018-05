Polizei kontrolliert 292 Flüchtlinge

dpa

Ellwangen (dpa) Bei der Großrazzia in der Flüchtlingsunterkunft in Ellwangen haben sich 23 Asylsuchende der Kontrolle durch die Polizei zunächst widersetzt.

Es seien auch mehrere Ermittlungsverfahren wegen Drogendelikten, Diebstahls und Hausfriedensbruchs eingeleitet worden, teilte ein Sprecher am Donnerstag mit. Insgesamt wurden von fünf ins Visier genommenen Gebäuden auf dem Gelände der früheren Kaserne drei systematisch kontrolliert.

Video Großrazzia in einer Flüchtlingsunterkunft in Ellwangen Videothek öffnen

In der Flüchtlingsunterkunft sind aktuell nach Angaben der Stadtverwaltung 490 Menschen untergebracht, 292 davon habe die Polizei kontrolliert, teilte deren Sprecher weiter mit. 26 Asylsuchende wollten flüchten, elf sprangen aus dem Fenster. Die Flucht gelang ihnen aber nicht.

Bei dem Einsatz wurden zwölf Menschen verletzt, darunter elf Bewohner der Unterkunft. Zwei von ihnen seien aus dem Fenster gesprungen. Von Seiten der Polizei wurde ein Beamter verletzt. Bei 18 Flüchtlingen wurde auch mehr Bargeld gefunden als in der Regel zulässig ist. Normalerweise dürfen sie 350 Euro besitzen.

Am Montag hatte die Polizei mit vier Beamten in zwei Streifenwagen einen 23-jährigen Mann aus dem westafrikanischen Land Togo in der Ellwanger Flüchtlingsunterkunft für seine angeordnete Abschiebung abholen wollen. Dagegen gingen mehr als 150 Afrikaner aus der Einrichtung teils gewaltsam vor. Die Polizei zog sich notgedrungen zurück. Am Donnerstag kam es dann zu der Großrazzia.