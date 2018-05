Erik Weiß von altem Bekannten gestoppt

Jörg Richter

Kaspiisk (MOZ) Zwei der vier Brandenburger Ringer sind bei den Europameisterschaften der Männer und Frauen im russischen Kaspiisk unglücklich vorzeitig ausgeschieden.

Am Dienstagvormittag ließ Erik Weiß (67 kg/RSV Hansa 90 Frankfurt)seine Klasse aufblitzen. Gleich im ersten Duell bezwang der 30-Jährige den Schweden Hussam Omar durch technische Überlegenheit mit 10:2. Der Gegner staunte nicht schlecht und wollte die schnelle Niederlage gar nicht wahrhaben, als Weiß nach einer ganzen Serie von Techniken als Sieger fest stand.

Über die komplette Kampfzeit von sechs Minuten musste Erik Weiß eine Stunde später gegen Yasin Ozay gehen. Gegen den Franzosen machte der Frankfurter einen Rückstand wett und siegte mit 4:4 Punkten auf Grund der zuletzt vergebenen Wertung. Der Jubel im deutschen Lager war riesig, eine solche Leistung hatte man dem RSV-Ringer nicht zugetraut.

Doch im Viertelfinale wurde Erik Weiß von einem alten Bekannten gestoppt, mit dem sich der Deutsche Meister schon zahlreiche Trainingsduelle geliefert hatte. „Frederik Bjerrehuus ist auch ein Gegner auf Augenhöhe, doch er war diesmal einfach der Bessere“, gestand Weiß später. Traurig: Der Däne unterlag im Halbfinale gegen den erfahrenen Weltklasseringer Shmagi Bolkvadze aus Georgien und verpasste damit das Finale. Damit war auch für Erik Weiß das Turnier beendet, der nur hätte weiterringen dürfne, wenn Bjerrehuus das Finale erreicht hätte. „Es wäre zu schön gewesen, doch auch so war es ein gutes Turnier“, sagte der RSV-Ringer zufrieden.

Dagegen haderte Schwergewichtler Christian John (130 kg/Eisenhüttenstädter RC) mit seiner Auftaktniederlage gegen den Litauer Mantas Knystautas, die zugleich das EM-Aus für den deutschen Ringer bedeutete. Knystautas hatte John gleich in der ersten Runde des Kampfes überrascht und ging in Führung. Der Oderstädter rannte die restliche Kampfzeit dem Rückstand hinterher, schaffte es trotz aller Bemühungen nicht, das Blatt noch zu wenden. Der Litauer verlor seinen Viertelfinalkampf hauchdünn mit 2:2 Punkten gegen den Rumänen Alin Ciuraiu. Damit war das Ausscheiden von Christian John aus dem EM-Turnier besiegelt. „Klar hatte ich mir weitaus mehr vorgenommen“, ärgerte sich John, der im Vorjahr EM-Fünfter wurde, über die Unaufmerksamkeit, die ihm das Weiterkommen im Turnierverlauf kostete.

Zwei heiße Eisen hat der Ringer- Verband Brandenburg in dieser Woche noch im Feuer von Kaspiisk. So greift am heutigen Donnerstag die Frankfurterin Luzie Manzke ins EM-Turnier ein, am Freitag darf dann auch Luckenwaldes Routinier Martin Obst (79 kg) auf die Matte der Ali Aliyev-Arena treten, wo es dann allerdings heiß hergehen wird, denn Mahachkala/Kaspiisk ist eine Freistil-Hochburg. Die Arena ist für die Wochenendveranstaltungen seit Wochen ausverkauft.