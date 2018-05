Weite Sprünge, schnelle Zeiten

Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ein rundum gelungener Einstieg in die Freiluftsaison der Leichtathleten gelang dem SC Frankfurt bei der traditionellen Bahneröffnung. Ideales Wetter, straffe Abläufe und vor allem schon viele starke Leistungen sorgten für große Zufriedenheit aller. Der Gastgeber war mit je 16 ersten und zweiten Plätzen sowie 20 dritten Rängen erfolgreich.

Unter den 255 Startern aus 21 Vereinen blieb auf dem Sportplatz an der Kieler Straße die stärkste Leistung Mia Merten (W15) von der Gaselan Fürstenwalde im Hochsprung vorbehalten. Als die gertenschlanke Athletin 1,66 Meter im ersten Versuch überwand, jubelten sie und ihr Trainer Joachim Weihrich das erste Mal: Der persönliche Bestwert bedeutete zugleich die Normerfüllung für die Deutschen Jugendmeisterschaften der U16. Für 1,69 m benötigte sie zwei Anläufe, für die nächste Höhe fehlte dann die Kraft. Die Leistung kam für ihren Trainer nicht überraschend. „Mia ist vor zwei Tagen im Training mit nur drei Schritten Anlauf schon 1,60 m gesprungen“, sieht Weihrich seine zweifache Landesmeistertitel im Weitsprung auch im Hochsprung noch nicht am Ende des Machbaren.

Die Deutschen Jugendmeisterschaften sind für Matti Keller vom SC Frankfurt nach seiner 400-m-Premiere im vorigen Jahr ebenfalls wieder das Ziel. 100 Meter sind eine zweite Option. Die Bahneröffnung war für den 18-Jährigen eine erste Standortbestimmung. Mehr bedeutete die Zeit von 11,60 s bei einer Norm von 11,20 am Ende tatsächlich nicht. Zumal der Abiturient sich vom vermuteten Fehlstart eines Konkurrenten hatte ablenken lassen und schlecht aus seinem Block gekommen war. Erster wurde er dennoch. Sein Trainer Hartmut Schulze sieht noch ausreichend Zeit für die Vorbereitung seines Schützlings. „Für uns beginnt die Saison Mitte Mai“.

Gut drauf präsentierten sich für ihren Leistungsstand die beiden Frankfurter Weitspringer Pit Lüdemann und Luca Schmolinsky, die sich in der M14 einen echten Kampf lieferten. Mit einer Bestleistung von 4,99 m aus der Hallensaison gekommen, legte Pit im zweiten Versuch 5,11 m vor, der hoch aufgeschossene Luca (bisher: 5,06 m) ließ die selbe Weite im vierten Durchgang folgen und sprang dann noch 5,19 m weit. Das bedeutete Gold, während es für Pit trotz erreichter 5,13 m im letzten Versuch Bronze wurde.

Luca hatte sich am Ende des Wettkampftages zudem Silber im Kugelstoßen und Bronze über 100 m gesichert, während Pit Schnellster über 800 m und zudem Bronze über 300 m gewonnen hatte. Neben ihnen sammelten weitere SC-Athleten drei Medaillen: Ian Constantine Kehder (M10), darunter Gold über 800 m, Tim Thielemann (M12/unter anderem 1. Hürden) und Marco Unger (M13) mit dreimal Silber, der im Speer eine Altersklasse höher gestartet war. Vier Medaillen – je zweimal Silber und Bronze – gewann Aidan Ballaschke (M12). Noch einen Tick besser bei gleicher Medaillenzahl war Guibert Djouaka Ziwo, der seinen ersten Ballwettbewerb gleich gewann, Zweiter im 50-m-Sprint (persönlicher Bestwert) und über 60 m Hürden wurde sowie Bronze im Weitsprung (pB) holte. Je zwei Medaillen erkämpften sich Matti Keller (2x1.), Tilo Luedecke (M13/2x3.) sowie Helena Kutz (W12), Melina Maeß (W15) und Lisan Kubicki (W10, jede 1./3.).

„Nur“ eine Goldmedaille, aber eine besondere bekam Jakob Windmüller (M9) umgehängt. Er hatte im Rahmen der Kinderleichtathletik wie alle acht- und neunjährigen Mädchen und Jungen einen Vierkampf aus Zonen-Weitsprung, 50 m, Weitwurf mit dem Heuler und Stadioncross absolviert. Dreimal erbrachte Jakob in seiner Altersklasse die beste Leistung, im Ballwurf war er Vierter. Mit 1030 Punkten hatte sich Jakob einen Vorsprung von 87 Punkten erarbeitet.

Insgesamt platzierten sich 27 der gut 70 SC-Athleten unter den besten Drei und viele derer, die es nicht aufs Podest schafften, konnten sich wenigstens über neue Bestwerte freuen.

Gut bei den Vereinen angekommen war, dass der SC Frankfurt nach längerer Pause für die zehn- und elfjährigen Leichtathleten den Hürdensprint mit ins Programm genommen hatte. 28 Sportler dieser Altersklassen, darunter neun Frankfurter, gingen an den Start. „Mit den Hürden wollen wir auf die Vielfalt der Leichtathletik hinweisen. Der hohe Kniehub und die Koordination zahlen sich in vielen anderen Disziplinen aus. Es ist wichtig, den Hürdenlauf rechtzeitig an die Sportler zu bringen“, ist Hartmut Schulze auch angesichts der Tatsache überzeugt, dass selbst Brandenburger Sportschüler in den höheren Jahrgängen nur noch selten diese Disziplin verfolgen. Und so freute sich der Erfolgstrainer, dass fünf Vereine ihre Hürdentalente in der U12 gezeigt hatten.

weitere SC-Ergebnisse:

1. Plätze:Jakob Windmüller (Vierkampf/M9), Guibert Djouaka Ziwo (Ball/M10), Valentin Zieger (Kugel/M12), Matti Keller (400 m/MJ U20), Osama Hatamla (400 m/Männer), Lisann Kubinski (Ball/W10), Natalie Sobe (800 m/W11), Helena Kutz (Weit/W12), Pauline Balkow (Weit), Melina Maeß (100 m/beide W15), Lea-Josefin Derling (100 m/ WJ U20)

2. Plätze: Noah Bendix (800 m/M10), Maximilian Pape (60 m Hü/M11), Tim Thielemann (800 m, Kugel), Aidan Ballaschke (Hü/Hoch), Marco Unger (Hü, Weit/M13), Unger (Speer/M14), Hatamla (100 m, 800 m), Tamina Thielemann (Ball/W12), Leonie Bushi (Hoch/W13)

3. Plätze: Kehder (Hü, Ball), Pape (Hoch), Ballaschke (800 m, Kugel), Hendrik Lehmann (800 m), Tilo Luedecke (Hü/beide M13), Kubinski (Hü), Zoe Ann Angermann (Weit/W11), Kutz (Hü), Elisa Sommerfeld (800 m/W12), Tamina Thielemann (Kugel), Charlotte Linke (Weit/W14), Maeß (Weit), Juliane Sommer (Kugel/W15)