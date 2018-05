PS-Geflüster in den Silberbergen

Edgar Nemschok

Wriezen (MOZ) Volles Haus hatte der MC Wriezen auch am 1. Mai 2018 wieder. Moto-Cross in den Silberbergen hat nichts von seinem Reiz verloren. Es war die mittlerweile 86. Auflage. Über 4500 Zuschauer kamen und sahen zum großen Teil auch großen Sport.

Rennleiter Eberhard Schade sagte im Vorfeld, dass er sich wieder einmal große Sorgen macht, was insbesondere die Sicherheit an der Strecke betrifft. „Wir wollen die Rennen auch in der Zukunft so zuschauerfreundlich, aber auch sicher machen, wie es nur möglich ist. Immer wieder erreichen uns Nachrichten von anderen Rennstrecken, auf denen sich Unfälle auch mit Zuschauern ereignen.“ So gab es neue Zäune, Sicherheitszonen und erstmals auch eine eigene Mannschaft des MC Wriezen mit speziell geschulten Rennposten.

Einer von ihnen stand auch an einer Schlüsselstelle der Strecke – der Zielkurve. „Vor allem, wenn die Gespanne an mir vorbeirauschen, ist das jedes Mal ein prickelnder Moment“, erklärte Ronny Mickley aus Wriezen. „Ne, Angst habe ich nicht, Respekt aber schon.“

37 Streckenposten hatte Schade vor dem Rennen eingewiesen und sie waren mit gelber Flagge (Achtung: Gefahrenmoment!) oder weißer Flagge mit rotem Kreuz (Rennabbruch) wachsam. Große Zwischenfälle gab es nicht. „Ich denke, unser Konzept, die Zuschauerströme ein wenig zu leiten und zu lenken, ist weitestgehend aufgegangen“, sagte Schade nach dem Rennen. Er bemerkte ganz nebenbei, dass auch Vertreter des DMSB (Deutschen Motor Sport Bund), die als Beobachter an der Strecke standen, sich sehr wohlwollend über die Veranstaltung des MC Wriezen äußerten.

Immer wieder lobende Worte gab es auch von den Aktiven. Der älteste Teilnehmer kam aus dem hohen Norden, aus Lage (Lippe). Georg Müller zeigte sich mit seinen 68 Jahren topfit. „Ja, man muss schon was tun, um an dieser sehr anspruchsvollen Strecke bestehen zu können.“ Müller ist heute nur noch aus reinem Spaß mit dabei. Er war in früheren Zeiten u. a. zweimal Deutscher Meister. Er und sein Beifahrer Maximilian Friedrisszyk ließen sich dann auch ein wenig in die Karten schauen: „Wir fahren eine Husqvarna. Der Motor leistet aus 500 Kubikzentimetern-Hubraum etwa 70 PS. Die werden wir vor allem in den Steilpassagen der Strecke auch brauchen“, fügte er mit einem leichten Lächeln hinzu.

Entspannt ging es auch im Werkstattzelt bei einem der ganz Großen dieses Sports zu. Jan Hendrickxs kommt aus Belgien. Sein Heimatort ist Westerlo in der Nähe von Antwerpen. „Ich war in meiner Karriere fünfmal Dritter, zweimal Zweiter bei Weltmeisterschaften. Einmal konnte ich den Titel gewinnen. Inzwischen habe ich Familie, da bleibt nicht mehr so viel Zeit für den Motorsport“, erklärte der Vater von zwei Kindern. Der Belgier wurde hinter den großen Favoriten Benjamin Weiss/Patrick Schneider aus Österreich Zweiter. Es ging um Punkte in der Internationalen Deutschen Meisterschaft.

Motorsportler haben auch fast alle ihre Eigenheiten. Florian Owczarcak, er kommt aus der Prignitz, bereitete sich gerade auf das zweite Training in seiner Klasse MX2 (Motorräder) vor. Zeit, um seinen Glücksbringer Douglas (Beagle) zu streicheln, gab es aber schon noch. Im Hintergrund saß seine Freundin Sandra, die ihrem Florian fest die Daumen drückte. Er wurde in der Gesamtwertung 15. Sieger wurde Ben Kobbelt (Panketal) vor dem Rüdersdorfer Robert Riedel und dem Woltersdorfer Marnique Appelt. In der kleinsten Klasse, Moto-Crosser bis 85 Kubikzentimeter, gewann Nick Domann (MCC Bernsdorf). Streckensprecher Hartmut Kunkel konnte sich auf Grund der Geräuschkulisse der hochdrehenden Motoren den Vergleich mit einem startenden Bienenschwarm nicht verkneifen.

Nur einer war nicht ganz so glücklich. „... aber ich mache es gern“, sagte Yves Höhne vom MC Wriezen, der mit einem riesigen Traktor mit Schieber in den Pausen die Strecke präparierte. „Klar, ich wäre gern selber mitgefahren. Nun freut sich Bruno, der bei mit im Fahrerhaus sitzen darf.“