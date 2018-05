Viele Kinder im Enduro-Rennen

Lothar Knofe

Eisenhüttenstadt (MOZ) Mit 169 Startern hat der veranstaltende MC REW Eko Stahl beim Drei-Stunden-Enduro-Rennen die bisher größte Beteiligung verzeichnet. Die beste Platzierung aus Eisenhüttenstädter Sicht erreichte der siebenjährige Carlo Krüger als Zweiter.

Aufatmen beim Vereinsvorsitzenden Lothar Knofe: Sein Verein MV REW Eko Stahl, der in diesem Jahr sein 40-jähriges Jubiläum feiert, hatte von allen Seiten viel Lob für die Organisation erhalten. „Wir haben 27 Mitglieder, 15 von ihnen haben mitgeholfen. Damit sind unsere Aktivitäten für dieses Jahr als Organisatoren abgeschlossen.“ In diesem Zusammenhang lobt Knofe den Diehloer Motorsportclub, der als Pächter des Diehloer Bergringes den Parcours vorbereitet hatte.

Da die Strecke für diese Fahrer auf 5,5 Kilometer erweitert wurde, war das Gedränge auf dem Kurs nicht ganz so groß wie in den Vorjahren. „Alles ging ohne Zwischenfälle über die Distanz von drei Stunden. Etwas Besseres kann es für einen Veranstalter nicht geben, als ein so großes Fahrerfeld ohne einen Unfall über die Bühne zu bekommen“, freut sich Knofe. Unter den 169 Startern waren allein 43 Kinder ab sieben Jahre am Start, was laut Knofe auf eine hervorragende Jugendarbeit in dieser Serie schließen lässt. Diese umfasst sechs Enduro-Wettbewerbe. Eisenhüttenstadt war nach Lübbenau die zweite Station. Der erste Wettbewerb war wegen Frost ausgefallen.

Die Fahrer in den Kinderklassen hatten innerhalb einer Stunde so viele Runden wie möglich auf einer Vier-Kilometer-Strecke zu absolvieren. In der kleinsten Klasse, der für Motorräder bis 50 Kubikzentimeter, belegte der Eisenhüttenstädter Carlo Krüger vom MV REW Eko Stahl als jüngster Starter im gesamten Feld in seinem ersten Cup-Rennen einen zweiten Platz. „Das ist hervorragend für sein erstes Rennen. Während andere Kinder nach dem Umfallen eine Weile liegen bleiben, nimmt er sofort seine Maschine und schiebt sie den Berg hoch. Das ist toller Kampfgeist“, lobt der Vereinsvorsitzende.

Im Rennen der Großen mit 126 Fahrern bis 125 Kubikzentimeter waren die Starter in vier Wellen im Abstand von einer Minute ins Rennen gegangen. Für die Organisatoren waren Mario Hille und Thomas Knofe mit ihrer angestammten Nummer 526 im Team-Wettbewerb am Start. Durch einen technischen Defekt von Mario Hille war das Eisenhüttenstädter Duo gezwungen, mit nur noch einer Maschine das Rennen zu bestreiten. Der Verlust einer ganzen gezeiteten Runde warf das Team Hille/Knofe auf den zehnten Platz zurück.

Das Team Florian Wonneberger/Felix Rucks vom Diehloer Motorsportclub kam mit 16 gefahrenen Runden auf Platz 21 von insgesamt 30 Teams. Mehr Eisenhüttenstädter waren nicht am Start. „Unser Hauptwettbewerb ist der Motorradbiathlon. Dieses Endurorennen bestreiten wir als Verein nur nebenher“, erklärt Knofe. „Im Nachwuchsrennen hätten wir noch zwei Fahrer mehr stellen können, doch beide haben in ihrer beruflichen Ausbildung Prüfungen.“ Ältester Fahrer übrigens war der 55-jährige Fred Bloch aus Lichtenow.

Während es aus sportlicher Sicht für die Eisenhüttenstädter nicht ganz so gut lief, freuen sich die Verantwortlichen über die Fortschritte als Veranstalter dieses Drei-Stunden-Rennens. Knofe: „Dass der Diehloer Bergring inzwischen einen guten Ruf hat, zeigt die Tatsache, dass Sportler von Eggesin bis Erfurt angereist sind. Mit zur guten Organisation beigetragen hat auch die gelungene Moderation über den gesamten Rennverlauf durch Ingo Passow sowie eine gute Versorgung durch das Catering von Fleischermeister Dantschke bis hin zum italienischen Softeismobil, was zu den Temperaturen so richtig passte.“

Die Sieger auf dem Diehloer Bergring waren Georg Rühle (Kinder 50 Kubikzentimeter), Felix Melnikoff (65 ccm), Jeremy, Nimmrich (85 ccm), Valentino Kunath (125 ccm), Nico Schicho (Klasse E2), Marcel Biermann (Klasse E3), Udo Künz (ab 40 Jahre), Nico Domres (Sportfahrer), Eric Alvermann und Patrick Holz (Teamklasse).